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Мечтаете научиться танцевать, чтобы поразить всех в клубе, принять участие в баттле или просто зажечь по полной? Доставайте смартфон и повторяйте за инструкторами основные движения, а ссылки на уроки ищите в техноблоге Digitark!

Drop In The Club

«Я считаю, что научиться танцевать – намного проще, чем ты думаешь, поэтому не ленись, вставай с дивана и прямо сейчас начинай повторять за мной движения», – так начинает первый урок проекта «Как танцевать клубные танцы» Катя Решетникова, хореограф шоу «Танцы» на ТНТ. Вроде, и правда все просто: махнули волосами, крутанули бедрами, присели, встали, а смотрится эффектно!

Даже такая простая связка, которую Катя объясняет за две минуты, может выделить вас в клубе или уличном флешмобе.

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В розовой гламурной студии хореограф SuperJanne показывает пять танцевальных движений, которые «может повторить каждая». Не смущайтесь, если получается не сразу, если не успеваете за тренером – снижайте скорость видео.

Энергию, размах, мощь проходок и жестов Бейонсе из клипа Crazy in love девушка моментально разбирает на составляющие. Посмотрите и поймете: это надо повторить!

Урок для парней проводит Андрей Крамар из студии „Todes“. Его челлендж – за полчаса научить парня танцевать как в одиночку, так и с барышней, которой так и не терпится зажечь в клубе. По-моему, он со своей задачей справился, а значит, это доступно и вам!

До 17 июня Telia проводит танцевальный конкурс в рамках кампании «Будь смелым»! Прочитайте условия Станцуйте Снимите видео Пришлите его нам Получите призы

А что ты сделал для хип-хопа?

Хип-хоп существует всего около 50 лет, но уже развился во множество стилей, с разными элементами, пластикой, особыми фишками. Кроме того, современный хип-хоп дополняется движениями из других танцевальных направлений и результат получается роскошный! Но прежде чем придумывать свои связки, нужно освоить базу. Три самых простых движения нам показывает Михран Киракосян.

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