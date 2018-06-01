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Врач: пациенты-сердечники становятся все моложе

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Esben Hansen

Сергей Королев, заведующий отделением, врач-аритмолог ФНКЦ ФМБА России рассказывает, почему сердечные приступы все чаще встречаются у людей среднего возраста и молодежи, передает Meddaily.

"Инфаркт миокарда обычно поражает представителей старшей возрастной группы. Однако в последнее время врачи все чаще констатируют сердечные приступы у молодежи, мужчин и женщин среднего возраста. Основная причина - кардинальные изменения образа жизни современного человека.

В группу риска по сердечным патологиям, нетипичным для соответствующих возрастных категорий, входят имеющие наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым расстройствам, мужчины и женщины с вредными пристрастиями (курильщики, лица, злоупотребляющие спиртными напитками).

Фактором риска развития инфарктов у младшей и средней возрастной группы следует считать и повышенную свертываемость крови. Она является причиной порядка четверти сердечных приступов молодых пациентов. Повышение свертываемости крови у женщин часто обусловлено приемом оральных противозачаточных препаратов. Печальным итогом этого может стать тромбоз коронарных сосудов.

Серьезную опасность для молодежи представляет избыточная масса тела. До половины пациентов, испытавших сердечный приступ в раннем возрасте, страдали от ожирения.

Тяжесть проблем с сердечно-сосудистыми расстройствами у молодежи и представителей средней возрастной группы обусловлена и невнимательным отношением людей к собственному здоровью. Они, в отличие от пожилых пациентов, редко проводят профилактические мероприятия, не принимают необходимые фармакологические препараты, такие как статины, уменьшающие кровяное давление препараты и т.д.".

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