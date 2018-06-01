Мясо и ребрышки на гриле – главные герои любого праздника на от-крытом воздухе!

Мы как раз и хотим рассказать вам о новых летних вкусах, которые могли бы стать главными героями именно вашей гриль-вечеринки.

Ребрышки на гриле

Говоря о мясе на гриле, непременно стоит отдельно отметить ребрышки, потому что их внешний вид и способ приготовления несколько отличается от приготовления других видов мяса. Мясо между ребрами считается самым вкусным. Например, в Америке приготовление ребрышек в печи барбекю очень распространено. Запекание мяса подобным способом может занять много времени, потому что температура в этом случае ниже, чем при приготовлении на открытом гриле. Чтобы облегчить труд мастера, предлагаем два вида предварительно запеченных ребрышек.

Один из них – ребрышки Nõo Lihavürsti BBQ с большим количеством мяса, второй – ребрышки Nõo Lihavürsti Põssa. Ребрышки предварительно запечены, поэтому время их приготовления короче по сравнению с сырыми. Ребрышки BBQ приготовлены в сладковатом американском соусе-барбекю с копченым вкусом и содержат большое количество мяса. Ребрышки Põssa имеют более тонкий и мягкий вкус, потому что здесь использованы небольшие ребрышки. Мясо готовых ребрышек просто само отходит от кости. Так их очень удобно есть, потому что не пропадает ни одного кусочка мяса.

Мясо на гриле

В зависимости от того, предпочитаете ли вы мясо курицы или свинину, каждый любитель гриля может найти для себя в этом году много интересного для приготовления на гриле.

Вкусы есть разные и очень интересные, надо отметить, что в этом сезоне прибавились различные маринады со вкусом цитрусовых, потому что плоды цитрусовых придают маринаду свежесть и яркость, в то же время делая мясо более мягким.

Куриные стейки и Drumsticks от Alatu laim приготовлены из куриного мяса. Куриные стейки приготовлены в свежем кисловатом маринаде и состоят из кусочков куриного мяса. Drumsticks – это куриные ножки в пряно-сладком китайском маринаде.

Самыми большими и мощными среди наших вариантов мяса для гриля являются цитрусовые свиные стейки XXL. Как видно из названия, речь идет об особенно больших мясистых кусках, приготовленных в маринаде из сока маракуйи и лайма. Если кто-то планирует большой праздник или действительно хочет приготовить побольше мяса, то этот вариант именно для вас!

Мясистые свиные стейки и вырезка Lux – хороший выбор для тех, кто предпочитает более тонкие вкусы. В маринад мясистых свиных стейков добавлено немного карамели, чтобы добиться особенно тонкого и незабываемого вкуса. Приятный мясной вкус придает и говяжий бульон. Вырезка Lux – это вкусное нежирное мясо, которое считается самой ценной частью свиной туши.