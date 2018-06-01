Fitlap рекомендует: Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо со свежим салатом

Fitlap.ee – это персональная интернет-программа тренировок и консультаций в области питания, где люди могут, в зависимости от своего веса, роста, пола и целей, составить индивидуальную программу питания. Продукты, которые выбрал Fitlap, можно узнать по наклейке на упаковке. Одно изделие, которое с гордостью носит такую наклейку, – это куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо от Nõo Lihavürst. Данный шашлык полностью соответствует параметрам программы питания, поскольку содержит больше белков и меньше сахаров. Персональный тренер и консультант в области питания Fitlap Хейкки Мяги советует при выборе шашлыка всегда следить, чтобы количество белка превышало содержание жира.

Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо состоит из мяса куриных окорочков с натуральным пюре из манго, с добавлением острого перца халопеньо. Шашлык уже нарезан на удобные кусочки, чтобы их было удобно запекать на решетке гриля.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Поскольку в маринаде использовано пюре манго, то при приготовлении салата также использовалось манго. Мы нарезали манго, паприку и лук, а также добавили оливковое масло. Для украшения взяли петрушку и шпинат. Когда куриный шашлык был готов, положили салат и курицу на тарелку – вкусное и безопасное для фигуры блюдо готово!

Шашлык получился очень вкусным, мы рекомендуем всем воспользоваться у себя дома этим быстрым и простым рецептом. Укажем и порцию на одного человека, в которой содержится необходимое количество белков, жиров и углеводов.

Ингредиенты:

Манго, свежее или замороженное, 185 г

Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо Nõo Lihavürst, 109 г

Паприка, 100 г

Оливковое масло, 4 г

Шпинат, 15 г

Петрушка, 0,1 г

Красный лук (по выбору), 15 г

Способ приготовления