Fitlap рекомендует: Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо со свежим салатом

Приготовление еды на гриле – неотъемлемая часть лета для каждого жителя Эстонии. Достаточно того, чтобы прогуляться при хорошей погоде, чтобы почувствовать доносящийся из дворов запах запеченного на гриле мяса. Летняя стройность и гриль, по мнению многих, исключают друг друга, но на самом деле можно прекрасно готовить на гриле так, чтобы фигура не страдала. АО Nõo Lihatööstus и Fitlap.ee нашли летнее гриль-изделие, которое подходит именно для тех, кто ищет мясо, содержащее мало жира, легко усваивается и обладает ярким тропическим вкусом.
Fitlap.ee – это персональная интернет-программа тренировок и консультаций в области питания, где люди могут, в зависимости от своего веса, роста, пола и целей, составить индивидуальную программу питания. Продукты, которые выбрал Fitlap, можно узнать по наклейке на упаковке. Одно изделие, которое с гордостью носит такую наклейку, – это куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо от Nõo Lihavürst. Данный шашлык полностью соответствует параметрам программы питания, поскольку содержит больше белков и меньше сахаров. Персональный тренер и консультант в области питания Fitlap Хейкки Мяги советует при выборе шашлыка всегда следить, чтобы количество белка превышало содержание жира.
Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо состоит из мяса куриных окорочков с натуральным пюре из манго, с добавлением острого перца халопеньо. Шашлык уже нарезан на удобные кусочки, чтобы их было удобно запекать на решетке гриля.
Поскольку в маринаде использовано пюре манго, то при приготовлении салата также использовалось манго. Мы нарезали манго, паприку и лук, а также добавили оливковое масло. Для украшения взяли петрушку и шпинат. Когда куриный шашлык был готов, положили салат и курицу на тарелку – вкусное и безопасное для фигуры блюдо готово!
Шашлык получился очень вкусным, мы рекомендуем всем воспользоваться у себя дома этим быстрым и простым рецептом. Укажем и порцию на одного человека, в которой содержится необходимое количество белков, жиров и углеводов.
Ингредиенты:
- Манго, свежее или замороженное, 185 г
- Куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо Nõo Lihavürst, 109 г
- Паприка, 100 г
- Оливковое масло, 4 г
- Шпинат, 15 г
- Петрушка, 0,1 г
- Красный лук (по выбору), 15 г
Способ приготовления
- Запекать куриный шашлык в маринаде с манго и халапеньо в духовке или на гриле в течение 15-20 минут.
- Вымыть, очистить и нарезать паприку, манго, лук, петрушку и шпинат.
- Смешать нарезанные овощи и манго с оливковым маслом.
- Добавить соль и перец.