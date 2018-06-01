Что из какой части курицы лучше приготовить?

Куриное мясо очень легкое, не способствует набору лишнего веса. Оно содержит очень много белка и совсем мало жира. В 100 г запеченного куриного филе содержится 30 г белка и всего 2% жира. Куриное мясо – полезный выбор в любое время дня. Далее мы расскажем о разных частях курицы и о том, что из них можно приготовить.
Куриное филе
Куриное филе благодаря высокому содержанию белка помогает долго сохранять чувство сытости. Низкое содержание жира способствует контролю потребляемых калорий. Куриное филе можно жарить, запекать и готовить на гриле. Готовить его просто и быстро. Лучший результат достигается при запекании куриного филе в течение короткого времени при высокой температуре.
Куриные крылышки
Куриные крылышки, в отличие от филе, запекают вместе с кожей. В результате запекания кожа становится золотистой и хрустящей, а мясо сохраняет особую сочность. Рекомендуем попробовать куриные крылышки в разных маринадах. Наиболее распространенными являются кисло-сладкие и остро-сладкие маринады. При приготовлении на гриле надо следить, чтобы не передержать крылышки, потому что их мясо содержит очень мало жира. Куриные крылышки, без сомнения, являются неотъемлемой частью любой гриль-вечеринки.
Куриные окорочка
Про куриные окорочка можно сказать, что чем больше жира, тем вкуснее мясо. И надо признать, что в окорочках жира больше всего. В то же время, при приготовлении на гриле содержание жира сокращается примерно на четверть. Так что куриные окорочка идеально подходят для гриля. Они также используются при приготовлении супов и тушении.
Куриные ножки
Куриные ножки из-за их формы также называют барабанными палочками. Они очень широко используются в кухнях разных народов мира. Куриные ножки настолько популярны благодаря тому, что их очень просто и удобно есть, держа пальцами. Они быстро готовятся и благодаря своей форме очень аппетитно выглядят.
В заключение можно сказать, что куриное мясо очень полезно. Независимо от того, какое мясо использовать, каждый может найти что-то подходящее для себя, чтобы начать готовить вкусные блюда.