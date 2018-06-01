Что из какой части курицы лучше приготовить?

Куриное филе

Куриное филе благодаря высокому содержанию белка помогает долго сохранять чувство сытости. Низкое содержание жира способствует контролю потребляемых калорий. Куриное филе можно жарить, запекать и готовить на гриле. Готовить его просто и быстро. Лучший результат достигается при запекании куриного филе в течение короткого времени при высокой температуре.

Куриные крылышки

Куриные крылышки, в отличие от филе, запекают вместе с кожей. В результате запекания кожа становится золотистой и хрустящей, а мясо сохраняет особую сочность. Рекомендуем попробовать куриные крылышки в разных маринадах. Наиболее распространенными являются кисло-сладкие и остро-сладкие маринады. При приготовлении на гриле надо следить, чтобы не передержать крылышки, потому что их мясо содержит очень мало жира. Куриные крылышки, без сомнения, являются неотъемлемой частью любой гриль-вечеринки.

Куриные окорочка

Про куриные окорочка можно сказать, что чем больше жира, тем вкуснее мясо. И надо признать, что в окорочках жира больше всего. В то же время, при приготовлении на гриле содержание жира сокращается примерно на четверть. Так что куриные окорочка идеально подходят для гриля. Они также используются при приготовлении супов и тушении.

Куриные ножки

Куриные ножки из-за их формы также называют барабанными палочками. Они очень широко используются в кухнях разных народов мира. Куриные ножки настолько популярны благодаря тому, что их очень просто и удобно есть, держа пальцами. Они быстро готовятся и благодаря своей форме очень аппетитно выглядят.