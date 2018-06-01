Поймать на лету падающего человека: кто он - латвийский супергерой?

Как выяснили латвийские СМИ, героя зовут Томас Яунземс, он учился в Латвийской академии спортивной педагогики, живет в Риге, женат.

«Мне дали распоряжение - отправиться ниже, на третий этаж и попробовать поймать эту женщину в случае, если она решит прыгнуть. Зашли в квартиру, открыли окно, посмотрели наверх - она уже собиралась прыгать, поменяла позу и отсчитывала секунды. Еще секунда - и она полетела вниз».

Томас каким-то чудом смог ухватить женщину, хотя в последний миг ему показалось, что она выскользнула. Спасатель признался, что спасение жизни - это не только его заслуга, неоценимую помощь ему оказал и коллега, который удерживал Томаса, чтобы он не выпал из окна.

Спасенная женщина была передана в руки медицинским работникам.

Как уже сообщал Русский TVNET, на прошедших выходных Пожарно-спасательная служба получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет. Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру внизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до женщины с крыши здания, однако они заметили, что ее руки начали скользить, и он упал. Стоящим этажом ниже пожарным удалось поймать падающую и затащить через окно в помещение.

«В нашей работе очень важны смелость и самопожертвование, поэтому поведение этих спасателей и их способность думать вне привычных рамок, в результате чего была спасена жизнь человека, заслуживают похвалы!» - указал глава ГПСС Оскарс Аболиньш.