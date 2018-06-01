пт, 01.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Нарва строит долгожданный стадион

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Tairo Lutter

В Нарве полным ходом движется строительство нового стадиона в центре города. У строителей осталось немногим более трех месяцев, сообщает "Северное побережье".

Этот стадион позади здания Нарвской школы №6 (бывшая школа №9) по улице Пауля Кереса, 22 планировали построить еще в 2017 году, и это политически удачно совпало бы с местными выборами, однако нарвское самоуправление здраво решило не торопить процесс. Задержка возникла, когда выяснилось, что строительство нового стадиона обойдется дороже, чем думали, и время ушло на выделение из городского бюджета дополнительных денег.

Как результат прошлогодней подготовки, в горбюджете 2018 года на стадион выделены все требуемые 823057 евро. Стадион строится без внешней финансовой поддержки — на городские, а точнее, кредитные деньги.

Проект преподносится формально как реконструкция стадиона, но в действительности здесь до появления строителей был большой пустырь, так что реконструировать практически нечего — и все делается с нуля.

Строительный договор заключен с АО «Lemminkäinen Ehitus», по плану срок сдачи объекта — к началу августа.

В настоящее время, как сообщил «Северному побережью» вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, возникла небольшая сложность с основанием стадиона:

"Его надо немножко больше поднимать кое-где. Но на прошлой неделе мы встречались со строителями, и они, вроде, пока укладываются в сроки", — сказал Евграфов.

Вопрос о появлении нового стадиона на затоптанном поле у Нарвской школы №6 был политически решен еще в 2016 году. Тогда местные власти констатировали, что у нарвских детей не хватает мест для занятий физкультурой, спортом и просто чтобы погонять мяч. И это притом что в 60-тысячной Нарве еще в 2009-2013 годах был капитально реконструирован и оснащен футбольным полем с искусственным покрытием и подогревом стадион «Калев-Фама», на который нагрузка сегодня достаточно высока.

На новом стадионе в будни в дневное время будут заниматься ученики из расположенной неподалеку школы, а в остальные часы — клубы.

Проект нового стадиона помог Нарве подготовить Эстонский футбольный союз, предполагающий, что это новое поле подойдет также для проведения игр уровня второй лиги чемпионата Эстонии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ