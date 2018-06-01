Нарва строит долгожданный стадион

Этот стадион позади здания Нарвской школы №6 (бывшая школа №9) по улице Пауля Кереса, 22 планировали построить еще в 2017 году, и это политически удачно совпало бы с местными выборами, однако нарвское самоуправление здраво решило не торопить процесс. Задержка возникла, когда выяснилось, что строительство нового стадиона обойдется дороже, чем думали, и время ушло на выделение из городского бюджета дополнительных денег.

Как результат прошлогодней подготовки, в горбюджете 2018 года на стадион выделены все требуемые 823057 евро. Стадион строится без внешней финансовой поддержки — на городские, а точнее, кредитные деньги.

Проект преподносится формально как реконструкция стадиона, но в действительности здесь до появления строителей был большой пустырь, так что реконструировать практически нечего — и все делается с нуля.

Строительный договор заключен с АО «Lemminkäinen Ehitus», по плану срок сдачи объекта — к началу августа.

В настоящее время, как сообщил «Северному побережью» вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, возникла небольшая сложность с основанием стадиона:

"Его надо немножко больше поднимать кое-где. Но на прошлой неделе мы встречались со строителями, и они, вроде, пока укладываются в сроки", — сказал Евграфов.

Вопрос о появлении нового стадиона на затоптанном поле у Нарвской школы №6 был политически решен еще в 2016 году. Тогда местные власти констатировали, что у нарвских детей не хватает мест для занятий физкультурой, спортом и просто чтобы погонять мяч. И это притом что в 60-тысячной Нарве еще в 2009-2013 годах был капитально реконструирован и оснащен футбольным полем с искусственным покрытием и подогревом стадион «Калев-Фама», на который нагрузка сегодня достаточно высока.

На новом стадионе в будни в дневное время будут заниматься ученики из расположенной неподалеку школы, а в остальные часы — клубы.