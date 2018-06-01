Аркадий Бабченко.

ФОТО: Genya Savilov / AFP

Журналист Аркадий Бабченко решил получить гражданство Украины после инсценировки его убийства в Киеве. О том, как он участвовал в спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), он подробно рассказал корреспондентам Би-би-си Джоне Фишеру и Илье Барабанову.

«А какой у меня был выбор?»

Джона Фишер: Каково было быть «мертвым»?

Аркадий Бабченко: Холодно. Это очень холодная процедура, которая бюрократически долгой оказалась, и от начала до конца прошло часов 13.

Д.Ф.: Когда с вами связались украинские спецслужбы, чтобы предложить вам участие в этой спецоперации, не хотелось ли вам сказать «нет»?

А.Б.: Мне хотелось сказать «нет», мне хотелось куда-то уехать, мне хотелось уехать на Северный полюс и там полностью раствориться, или в Англию, или в Штаты, или куда-нибудь еще. Но поскольку было понятно, что вариантов нет - либо работаем, либо все равно работаем, было принято такое решение.

Д.Ф.: Были ли у вас какие-то страхи или опасения участвовать в фейк-ньюс такого уровня?

А.Б.: Речь не шла о фейк-ньюсе, речь шла о спецоперации. Когда к тебе приходят и показывают все твои данные, твои паспортные данные, паспортные данные твоей жены, фотографию твоего дома, фотографию дома твоей жены, твою фотографию, которая есть только у меня в паспорте и моем паспортном столе...