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Интересное решение для маленькой квартиры: комната в комнате

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ФОТО: HQRoom / Julia Rotter

Немецкая компания Nils Holger Moormann спроектировала кубообразную комнату в комнате — ответ на вызов времени, когда все большее число людей стремятся сократить размеры своего жилища, рассказывает HqRoom.

Проект под названием Kammerspiel позволяет увеличить функциональность небольшого пространства. Это своего рода комната, встроенная в помещение большего размера, которая способствует с комфортом организовать сон, работу, еду и чтение. Внутри куба расположены полки, сиденья, служебные элементы, прежде всего предназначенные для хранения.

ФОТО: HQRoom / Julia Rotter

Модуль спроектирован таким образом, что может быть приспособлен к потребностям конкретного заказчика. Наверху находится кровать, в то время как варианты мест для хранения по краям могут отличаться в зависимости от пожеланий клиента.

Обеденное пространство, расположенное с одной из сторон модуля, содержит открытые и закрытые полки и магнитную доску, которая раскладывается, превращаясь в стол.

Остальные фотографии смотрите ЗДЕСЬ.

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