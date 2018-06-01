Интересное решение для маленькой квартиры: комната в комнате

Немецкая компания Nils Holger Moormann спроектировала кубообразную комнату в комнате — ответ на вызов времени, когда все большее число людей стремятся сократить размеры своего жилища, рассказывает HqRoom.
Проект под названием Kammerspiel позволяет увеличить функциональность небольшого пространства. Это своего рода комната, встроенная в помещение большего размера, которая способствует с комфортом организовать сон, работу, еду и чтение. Внутри куба расположены полки, сиденья, служебные элементы, прежде всего предназначенные для хранения.
Модуль спроектирован таким образом, что может быть приспособлен к потребностям конкретного заказчика. Наверху находится кровать, в то время как варианты мест для хранения по краям могут отличаться в зависимости от пожеланий клиента.
Обеденное пространство, расположенное с одной из сторон модуля, содержит открытые и закрытые полки и магнитную доску, которая раскладывается, превращаясь в стол.
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