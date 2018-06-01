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  • Из грузовика и экскаватора украли 200 литров дизельного топлива

Из грузовика и экскаватора украли 200 литров дизельного топлива

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Грузовики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

По сообщению Ляэнаской префектуры, в деревне Саари волости Аудру из грузовика и экскаватора было украдено дизельное топливо и навесной замок, передает Pärnu Postimees.

Ляэнаская префектура сообщает, что 30-31 мая в Пярну было возбуждено уголовное дело по факту кражи в деревне Саари, где из подсобных машин украли 200 литров дизельного топлива и навесной замок. Причиненный кражей материальный ущерб составляет 298 евро.

Кража или незаконное присвоение чужого имущества карается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до трех лет.

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