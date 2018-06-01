пт, 01.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Полезно: как обновить ванную меньше чем за 100 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: www.flickr.com

Как правило, ремонт ванной занимает много времени и стоит недешево. Советы, которыми Kodu делится с помощью Apartment Therapy, помогут обновить ванную быстро и недорого. 

Покрасьте шкафчики и их ручки

Всего одна банка краски, и дело в шляпе! Вдобавок к шкафчикам покрасьте аэрозольной краской их ручки или другие детали. Для этого хорошо использовать краску под золото или серебро, а также контрастные цвета, матовые или блестящие. 

ФОТО: www.flickr.com

Добавьте полочек

Навесные полки не только украшают стены, они хорошо подходят для хранения туалетной бумаги, полотенец и других необходимых вещей. Самый экономичный вариант - вместо готовых полок купить деревянные заготовки и с помощью строительных уголков и шурупов прикрутить их к стене в нужном месте. 

ФОТО: www.flickr.com

Сделайте рамы для зеркал

С помощью досок, пилы и наждачной бумаги можно придать зеркалу совершенно новый вид. Если для этого отдать зеркало в мастерскую, вы будете неприятно удивлены ценой, а самодельная рама может получиться не только дешевой, но и единственной в своем роде.

ФОТО: www.flickr.com

 Обновите заполнители швов

Чтобы не менять напольную плитку, обновите так называемые затирочные швы. Самое простое - хорошенько отмойте их хорошим моющим средством. Несколько более трудоемко, но не очень затратно следующее: удалить старую затирку, очистить промежутки между плитками и положить новую затирочную смесь. Выбор цветов сейчас велик, на любой вкус! 

ФОТО: www.flickr.com

Читать также

Актуально

НАВЕРХ