Полезно: как обновить ванную меньше чем за 100 евро

Покрасьте шкафчики и их ручки

Всего одна банка краски, и дело в шляпе! Вдобавок к шкафчикам покрасьте аэрозольной краской их ручки или другие детали. Для этого хорошо использовать краску под золото или серебро, а также контрастные цвета, матовые или блестящие.

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Добавьте полочек

Навесные полки не только украшают стены, они хорошо подходят для хранения туалетной бумаги, полотенец и других необходимых вещей. Самый экономичный вариант - вместо готовых полок купить деревянные заготовки и с помощью строительных уголков и шурупов прикрутить их к стене в нужном месте.

ФОТО: www.flickr.com

Сделайте рамы для зеркал

С помощью досок, пилы и наждачной бумаги можно придать зеркалу совершенно новый вид. Если для этого отдать зеркало в мастерскую, вы будете неприятно удивлены ценой, а самодельная рама может получиться не только дешевой, но и единственной в своем роде.

ФОТО: www.flickr.com

Обновите заполнители швов

Чтобы не менять напольную плитку, обновите так называемые затирочные швы. Самое простое - хорошенько отмойте их хорошим моющим средством. Несколько более трудоемко, но не очень затратно следующее: удалить старую затирку, очистить промежутки между плитками и положить новую затирочную смесь. Выбор цветов сейчас велик, на любой вкус!