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В иркутском ТЦ дети получили ожоги при взрыве водорода

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ФОТО: Скриншот.

В торговом центре "Комсомолл" в Иркутске днем 1 июня восемь детей пострадали в результате воспламенения спиртосодержащей жидкости. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Андрей Шутов уточнил ТАСС, что у детей ожоги 1-й и 2-й степени. Из здания торгового центра эвакуировали 1,5 тысячи человек. Возгорание ликвидировано, передает Newsru.com.

Все пострадавшие дети в возрасте от 8 до 12 лет госпитализированы в ожоговый центр ГКБ N3, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. При этом с областном Минздраве "Комсомольской правде" сообщили, что детям от семи до десяти лет.

По словам представителя ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в пожарную часть поступил сигнал о возгорании на третьем этаже торгового центра, где расположена детская комната. Воспламенилась жидкость, с которой проводили эксперименты. Воспламенение произошло на площади один квадратный метр, его уже ликвидировали, но по соображениям безопасности 1500 человек пришлось эвакуировать.

По данным "КП", в зале научно-развлекательного центра "Гравитация" в момент происшествия находилось около 60 детей: школьников знакомили с чудесами физики и химии. "Поиграете на лазерной арфе, вздрогнете от маленького водородного взрыва, узнаете, как устроен фейерверк", - обещали юным зрителям организаторы мероприятия. Однако во время одного из физико-химических опытов произошла ошибка и раздался взрыв. В результате чего несколько детей получили термические ожоги.

"Дети выбегали обожженные и кричали от боли, это кошмар", - рассказали изданию очевидцы.

Как сообщил начальник МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, пострадавшие школьники получили ожоги первой и второй степени, у двоих обожжено 40% тела. По его словам, не сработала система пожаротушения, но в торговом центре задымления нет.

Сотрудники торгового центра утверждают, что пожара в здании не было. Причина ЧП, как они предполагают, - неудачный опыт с водородом. Маркетолог ТРК "Комсомолл" Евгения Малышева рассказала, что сейчас на месте работает полиция, МЧС, следователи и прокуратура. Маркетолог подтвердила, что научный центр "Гравитация" находится на третьем этаже, рядом с кинотеатром, но ни пожара, ни задымления не было. "Кто-то умышленно нажал на кнопку пожарной сигнализации, сигнализация сработала. По громкой связи наши сотрудники объявили, что сработала ложная пожарная сигнализация", - пояснила сотрудник ТРК.

Задержан директор научно-развлекательного центра

По факту ЧП в торговом центре "Комсомолл" возбуждено уголовное дело, директор научно-развлекательного центра "Гравитация" задержан, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. Статью, по которой возбуждено дело, он не назвал.

Проверку произошедшего проводит и областная прокуратура, сообщается на сайте надзорного ведомства. Его сотрудники рассказали ТАСС, что перед взрывом детям показывали принцип действия фейерверка.

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