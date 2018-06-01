На Эмайыги люди купаются вместе с трупом весом в полтонны

В редакцию портала Rus.Postimees обратился возмущенный читатель, по словам которого, в водах реки Эмайыги плавает труп лося весом приблизительно полтонны. Читатель дважды обратился в Центр тревоги, откуда его перенаправили в Инспекцию окружающей среды. Там ему сказали, что за труп животного отвечает город.
"Смотрю — что-то странное плывет, какой-то монстр; потом подумал — корова", — рассказывает он. Затем стало ясно, что в водах реки плавает мертвый лось. Ситуация усугубляется еще и тем, что недалеко от трупа в реке купаются люди. Мужчина сразу же сообщил о неприятной находке куда следует — сначала дважды в Центр тревоги, а затем по дежурному номеру Инспекции окружающей среды 1313. "Знаем, разбираемся", — ответили ему. Более того, там читателю сообщили, что о мертвом животном известно уже несколько дней. Однако лось и ныне там. Обращались за помощью к охотникам, но тщетно — вытащить из воды огромный труп они не смогли.
"Я сам спасатель, от нас требуют, чтобы мы в течение минуты реагировали на происшествие. А тут несколько дней прошло!" — недоумевает мужчина.
Кроме того, в Инспекции окружающей среды ему сообщили, что с данной ситуацией должен разбираться Тарту.
Портал тоже обратился за разъяснениями в Инспекцию окружающей среды. "Если ответили, что этим занимаются, значит, так оно и есть. Видимо, сейчас нет в наличии ресурсов", — сказала советник по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль.
"Мы, то есть Инспекция окружающей среды, не занимаемся помощью животным и их спасением, также мы не убираем трупы умерших животных. Поскольку нам часто приходится отвечать по подобные вопросы, вкратце объясню: Инспекция окружающей среды — это надзорное учреждение, и оно занимается надзором за окружающей средой и расследованием экологических преступлений. Для случаев, связанных с животными, есть дежурный номер 1313, который обслуживает Центр тревоги. 1313 — это единственный работающий круглосуточно дежурный номер в сфере окружающей среды, и на него поступают разные сообщения, многие из которых касаются попавших в беду или травмированных зверей", — объяснила она.
"Сообщения, которые остаются вне компетенции Инспекции окружающей среды, сразу же передаются, согласно имеющимся договоренностям, в соответствующие департаменты. Подробнее об этом можно прочитать на нашей домашней странице. Остается надеяться, что проблема с лосем уже разрешена или скоро разрешится", — сказала Тууль.
Следует отметить, что подобное перекладывание обязанностей отнюдь не редкость. Несколько недель назад похожий случай произошел в таллиннском районе Нымме, когда, несмотря на то, что Урмас Паэт и члены его семьи неоднократно сообщали о раненой косуле, но животное умерло, так и не получив помощи, а его тело пролежало на улице много часов. А неделю назад жители столичного района Мустамяэ обнаружили за заднем дворе своего дома змею, на сообщение о которой ответственные за подобные ситуации службы тоже не отреагировали.