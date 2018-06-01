На Эмайыги люди купаются вместе с трупом весом в полтонны

"Смотрю — что-то странное плывет, какой-то монстр; потом подумал — корова", — рассказывает он. Затем стало ясно, что в водах реки плавает мертвый лось. Ситуация усугубляется еще и тем, что недалеко от трупа в реке купаются люди. Мужчина сразу же сообщил о неприятной находке куда следует — сначала дважды в Центр тревоги, а затем по дежурному номеру Инспекции окружающей среды 1313. "Знаем, разбираемся", — ответили ему. Более того, там читателю сообщили, что о мертвом животном известно уже несколько дней. Однако лось и ныне там. Обращались за помощью к охотникам, но тщетно — вытащить из воды огромный труп они не смогли.

"Я сам спасатель, от нас требуют, чтобы мы в течение минуты реагировали на происшествие. А тут несколько дней прошло!" — недоумевает мужчина.

Кроме того, в Инспекции окружающей среды ему сообщили, что с данной ситуацией должен разбираться Тарту.

Портал тоже обратился за разъяснениями в Инспекцию окружающей среды. "Если ответили, что этим занимаются, значит, так оно и есть. Видимо, сейчас нет в наличии ресурсов", — сказала советник по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль.

"Мы, то есть Инспекция окружающей среды, не занимаемся помощью животным и их спасением, также мы не убираем трупы умерших животных. Поскольку нам часто приходится отвечать по подобные вопросы, вкратце объясню: Инспекция окружающей среды — это надзорное учреждение, и оно занимается надзором за окружающей средой и расследованием экологических преступлений. Для случаев, связанных с животными, есть дежурный номер 1313, который обслуживает Центр тревоги. 1313 — это единственный работающий круглосуточно дежурный номер в сфере окружающей среды, и на него поступают разные сообщения, многие из которых касаются попавших в беду или травмированных зверей", — объяснила она.

"Сообщения, которые остаются вне компетенции Инспекции окружающей среды, сразу же передаются, согласно имеющимся договоренностям, в соответствующие департаменты. Подробнее об этом можно прочитать на нашей домашней странице. Остается надеяться, что проблема с лосем уже разрешена или скоро разрешится", — сказала Тууль.