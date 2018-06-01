Армейская революция: новые назначения и смена курса

Петербургский СКА назначил Илью Воробьева на пост главного тренера. В придачу немецкий наставник получил и сборную России по хоккею.
Контракт с специалистом рассчитан на 2 года.
Помощниками Воробьева станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.
Работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов.
Тренером-методистом станет бывший генеральный менеджер «Шеллефтео» Ларс Юханссон.
"СКА потерял много звезд. Как справиться с потерей Войнова, Ковальчука, Шипачева? Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги, и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду." - сказал главный тренер армейцев "Спорт-Экспрессу".
В придачу к клубу Воробьев получил и сборную России. Контракт подписан на два года с возможностью продления до конца олимпийского цикла 2022 года.
"Для меня это огромный вызов. Приятно, что мне дали такой шанс. Спасибо за доверие ФХР и СКА. Приложу все свои усилия, знания и опыт для достижения результата. Будет и давление, и обсуждение любого шага под микроскопом. Знал, на что иду и чего теперь ждать. Работа тренера подразумевает, что если в какой-то момент она перестанет устраивать руководство, то тебя попросят уйти. Свои обязанности я понимаю. И со своей стороны вместе с помощниками буду с утра до вечера трудиться на благо сборной. Это самое важное. А срок контракта? Не говорю, что на это не надо обращать внимание. Но в первую очередь надо работать на совесть." - сказал Воробьев.