Армейская революция: новые назначения и смена курса

"Для меня это огромный вызов. Приятно, что мне дали такой шанс. Спасибо за доверие ФХР и СКА. Приложу все свои усилия, знания и опыт для достижения результата. Будет и давление, и обсуждение любого шага под микроскопом. Знал, на что иду и чего теперь ждать. Работа тренера подразумевает, что если в какой-то момент она перестанет устраивать руководство, то тебя попросят уйти. Свои обязанности я понимаю. И со своей стороны вместе с помощниками буду с утра до вечера трудиться на благо сборной. Это самое важное. А срок контракта? Не говорю, что на это не надо обращать внимание. Но в первую очередь надо работать на совесть." - сказал Воробьев.