В ФРГ откроют командный центр НАТО для сдерживания России

В немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) будет располагаться новый командный центр НАТО. Как в пятницу, 1 июня, сообщило агентство dpa, он создается в рамках стратегии наращивания военного потенциала для сдерживания России и будет использоваться для более быстрого развертывания войск и техники альянса.
Официально о новой штаб-квартире будет объявлено в конце следующей недели на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. На переговорах ожидается присутствие министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, пишет DW.com.
Строительство начнется в июле
В соответствии с имеющимися планами строительство центра должно начаться в июле. В октябре 2019 года он, как предполагается, будет сдан. В состояние полной оперативной готовности командный пункт будет приведен в 2021 году.
Новое управление не планируют интегрировать в уже существующую командную структуру НАТО, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне альянса. В нем будут служить несколько сотен военнослужащих.
В качестве реакции на политику России НАТО существенным образом преобразует командную структуру и увеличивает численность личного состава. По окончании холодной войны штат сотрудников НАТО был сокращен с 22 тысяч до 6800 человек, а число главных штабов альянса - с 33 до 7.