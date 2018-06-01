В ФРГ откроют командный центр НАТО для сдерживания России

Официально о новой штаб-квартире будет объявлено в конце следующей недели на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. На переговорах ожидается присутствие министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, пишет DW.com.

Строительство начнется в июле

В соответствии с имеющимися планами строительство центра должно начаться в июле. В октябре 2019 года он, как предполагается, будет сдан. В состояние полной оперативной готовности командный пункт будет приведен в 2021 году.

Новое управление не планируют интегрировать в уже существующую командную структуру НАТО, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне альянса. В нем будут служить несколько сотен военнослужащих.