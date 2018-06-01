Фото: в Пирита, рядом с современными домами, находится это очаровательное деревенское жилище

Ультрасовременные дома-коробки часто строятся по одному и тому же проекту, однако этот интересный дом построен по специальному заказу. Тщательно продуманный и цельный дизайн интерьера создает в доме на улице Аяндусе в Пирита дух английского романтического дома.

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kv.ee ФОТО: www.kv.ee

На первом этаже находятся просторная и светлая гостиная, маленькая уютная кухня, каминный зал, ванная и гостевая спальня.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

Гостиная просторная, интерьер украшают элегантные потолочные балки и красивый камин. Мощные колонны сложены из кирпича, покрыты толстым слоем штукатурки и расписаны вручную под камень.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

Санузел состоит из туалет, душевой и кладовых.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

На второй этаж ведет красивая деревянная лестница. Наверху - большой атриум с уголком для чтения и проход в спальни.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

kv.ee ФОТО: www.kv.ee

В зеленом саду находим большую террасу, застеленный садовый домик и летнюю кухню. Можно использовать плиту и дровяную печь.

kv.ee ФОТО: www.kv.ee