Фото: в Пирита, рядом с современными домами, находится это очаровательное деревенское жилище

Чтобы жить в таком романтическом деревенском доме, не обязательно переезжать из города в сельскую местность!
Ультрасовременные дома-коробки часто строятся по одному и тому же проекту, однако этот интересный дом построен по специальному заказу. Тщательно продуманный и цельный дизайн интерьера создает в доме на улице Аяндусе в Пирита дух английского романтического дома.
На первом этаже находятся просторная и светлая гостиная, маленькая уютная кухня, каминный зал, ванная и гостевая спальня.
Гостиная просторная, интерьер украшают элегантные потолочные балки и красивый камин. Мощные колонны сложены из кирпича, покрыты толстым слоем штукатурки и расписаны вручную под камень.
Санузел состоит из туалет, душевой и кладовых.
На второй этаж ведет красивая деревянная лестница. Наверху - большой атриум с уголком для чтения и проход в спальни.
В зеленом саду находим большую террасу, застеленный садовый домик и летнюю кухню. Можно использовать плиту и дровяную печь.
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