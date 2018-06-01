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В Финляндии конфискована партия наркотиков на 800 000 евро

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Конфискованные наркотики. Иллюстративное фото.

ФОТО: JOSEPH EID/AFP

Таможня Финляндии подозревает нескольких лиц в совершении тяжких наркопреступлений. Стоимость конфискованной партии наркотиков составляет свыше восьмисот тысяч евро.

Подозреваемые – граждане Литвы и Финляндии, пишет Yle.

Среди конфискованных наркотиков – кокаин и концентрат амфетамина, из которых получилось бы почти сто тысяч доз, сообщили в таможенной службе.

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