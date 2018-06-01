В Финляндии конфискована партия наркотиков на 800 000 евро

Rus.Postimees.eeЗа рубежомВ Финляндии конфискована партия наркотиков на 800 000 евроВ Финляндии конфискована партия наркотиков на 800 000 евроRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 июня 2018 г., 13:29Конфискованные наркотики. Иллюстративное фото.ФОТО: JOSEPH EID/AFPТаможня Финляндии подозревает нескольких лиц в совершении тяжких наркопреступлений. Стоимость конфискованной партии наркотиков составляет свыше восьмисот тысяч евро.Подозреваемые – граждане Литвы и Финляндии, пишет Yle.Среди конфискованных наркотиков – кокаин и концентрат амфетамина, из которых получилось бы почти сто тысяч доз, сообщили в таможенной службе.наркотикифинляндия