На стройках чемпионата мира погибло более тысячи рабочих

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Ради такого мероприятия катарские власти отстраивают свою страну практически заново. Строятся не только стадионы, но и гостиницы, торговые центры, дороги и прочая инфраструктура. Своих рабочих рук в Катаре не хватает, да и зарплаты в Катаре такие, что стоимость объектов приближалась бы к космическим цифрам. Для того чтобы удешевить строительство катарские власти массово вербуют, через посредников, дешевую рабочую силу с Филлипин и прочих бедных азиатских государств.
Блог "Ночное Бескудниково" приводит главный факт: на объектах в Катаре погибших в десять раз больше, чем во время подготовки ко всем Олимпиадам и футбольным чемпионатам мира XXI века. И дело не совсем в суровой жаре. Всего лишь пара примеров, которые привела в своем докладе Международная конфедерация профсоюзов.
Яго – гражданин Филиппин. Он окончил строительные курсы, освоил AutoCAD и к 34 годам считался крепким профессионалом. Но из-за всеобщей нищеты в стране зарабатывал мало и не мог дать детям образование. В 2011 году Яго увидел рекламу агентства Mayon International, которое набирало людей для командировки в Катар. Яго пообещали должность архитектора (он думал, что будет проектировать объекты к ЧМ), зарплату 330 долларов в месяц плюс оплату расходов на жилье и еду. С таким гонораром Яго через несколько месяцев отправил бы детей в школу и задумался о строительстве дома. Для справки: зарплата катарца в месяц 4000-4500 долларов.
В октябре он прилетел в Катар, на оформлении у него попросили паспорт и дали на подпись кое-какие бумаги. Тогда же Яго узнал, что будет получать 261 доллар в месяц и работать не архитектором, а разнорабочим. Да, и паспорт в этот же момент захлопнулся в столе менеджера по персоналу.
На следующее утро Яго пришел на объект в той же рубашке, брюках и ботинках, в которых прилетел в Катар. Там он узнал, что никакой униформы ему не дадут. В лучшем случае получит каску. К вечеру его парадная одежда превратилась в рабочую. Яго узнал, что паспорт не увидит как минимум год. Работать нужно по 60 часов в неделю. Если захочет взять выходной, зарплату урежут.
Белинда тоже филиппинка. В агентстве Vital Recruitment ей пообещали работу в катарской автобусной компании на неполный рабочий день с зарплатой 400 долларов в месяц. Предложение – супер, Белинда согласилась заплатить агентству 823 доллара за услуги. Тем более там пошли навстречу и сказали, что сразу ничего платить не надо. Можно погашать долг частями уже во время работы.
В Катаре Белинда узнала, что у нее заберут документы и будут платить не 400 долларов, а 247. Но с частичной занятостью не обманули – Белинда в свободное время подрабатывала в супермаркете. И не особо переживала, потому что находиться в бараке все равно было невыносимо – комнату и единственный душ делили 11 человек, сложить личные вещи было некуда. Когда о второй работе узнал основной работодатель, то потребовал возвращать 40 процентов из зарплаты в супермаркете. Белинда пожаловалась в посольство Филиппин, но там не помогли.
В Катар едут не только люди из Бангладеш, Непала и Индии, но и высококвалифицированные специалисты из развитых стран. И им тоже иногда не везет.
Гражданин Великобритании Зак Кокс в январе 2017-го сорвался со строительной площадки (высота 40 метров) и погиб. Семье Кокса до сих пор не объяснили, как так вышло. Он работал на немецкую фирму Pfeifer, которая возводит крыши футбольных арен. Кокс отвечал за конструкцию для установки видеокамер и светового оборудования, его рабочее место – подвесная платформа. Внезапно рычаги подъемника сложились и платформа повисла в воздухе, скинув строителя вниз.
Катарские следователи несколько месяцев не шли на контакт и не раскрывали детали дела британской полиции.
По словам коронера (расследует смерти, имеющие необычные обстоятельства) Вероники Хэмилтон-Дили, причина – небезопасные методы работы. На стадионе оперативно смонтировали дополнительные подъемники, чтобы нагнать график работ по возведению крыши. Один из подъемников в итоге не выдержал.
По данным ITUC, с 2010 года по март 2014-го на стройках Катара погибло как минимум 1200 человек. Главная причина – жуткие условия труда и отсутствие мер безопасности. По прогнозам конфедерации, к 2022 году на стройках погибнет 4000 человек.
«1200 человек, о которых мы писали в 2014 году, – это граждане Непала и Индии. Только эти государства раскрывают данные о смертности на стройках, данные по гражданам других стран получить невозможно, – говорит представитель Конфедерации Джемма Суарт. – Но сейчас Катар объявил о серьезной реформе трудового законодательства. Наша Конфедерация в марте открыла там офис, чтобы контролировать процесс. В ближайшее время мы увидим, есть ли какие-то изменения».
По данным Human Rights Watch, в Катаре по-прежнему все плохо: в 2017-м на объектах «предположительно из-за падений» погибли 35 человек. В эту цифру не входят люди, которые «скончались по естественным причинам». Такая формулировка часто используется в документах, рассылаемым по посольствам стран в Катаре.
Компания Impactt сообщает, что, в Катаре до сих пор работают на 40-градусной жаре по 14 часов в день, по 402 часа в месяц, а у некоторых сотрудников не было выходных 148 дней.
На этом фоне Human Rights Watch требует от властей Катара запретить работу на объектах в послеполуденную жару. Власти отвечают, что запрет введен еще в 2007 году – в Катаре запрещено работать на открытом воздухе с 11:30 до 15:00 в период с 15 июня по 31 августа. Несмотря на это, тепловые удары у работников там по-прежнему обычное дело.
Для справки: на возведении объектов к ЧМ-2018 зафиксировано только пять случаев смертей на стройобъектах.
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