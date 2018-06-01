На стройках чемпионата мира погибло более тысячи рабочих

Блог "Ночное Бескудниково" приводит главный факт: на объектах в Катаре погибших в десять раз больше, чем во время подготовки ко всем Олимпиадам и футбольным чемпионатам мира XXI века. И дело не совсем в суровой жаре. Всего лишь пара примеров, которые привела в своем докладе Международная конфедерация профсоюзов.

Яго – гражданин Филиппин. Он окончил строительные курсы, освоил AutoCAD и к 34 годам считался крепким профессионалом. Но из-за всеобщей нищеты в стране зарабатывал мало и не мог дать детям образование. В 2011 году Яго увидел рекламу агентства Mayon International, которое набирало людей для командировки в Катар. Яго пообещали должность архитектора (он думал, что будет проектировать объекты к ЧМ), зарплату 330 долларов в месяц плюс оплату расходов на жилье и еду. С таким гонораром Яго через несколько месяцев отправил бы детей в школу и задумался о строительстве дома. Для справки: зарплата катарца в месяц 4000-4500 долларов.

В октябре он прилетел в Катар, на оформлении у него попросили паспорт и дали на подпись кое-какие бумаги. Тогда же Яго узнал, что будет получать 261 доллар в месяц и работать не архитектором, а разнорабочим. Да, и паспорт в этот же момент захлопнулся в столе менеджера по персоналу.

На следующее утро Яго пришел на объект в той же рубашке, брюках и ботинках, в которых прилетел в Катар. Там он узнал, что никакой униформы ему не дадут. В лучшем случае получит каску. К вечеру его парадная одежда превратилась в рабочую. Яго узнал, что паспорт не увидит как минимум год. Работать нужно по 60 часов в неделю. Если захочет взять выходной, зарплату урежут.

Белинда тоже филиппинка. В агентстве Vital Recruitment ей пообещали работу в катарской автобусной компании на неполный рабочий день с зарплатой 400 долларов в месяц. Предложение – супер, Белинда согласилась заплатить агентству 823 доллара за услуги. Тем более там пошли навстречу и сказали, что сразу ничего платить не надо. Можно погашать долг частями уже во время работы.

В Катаре Белинда узнала, что у нее заберут документы и будут платить не 400 долларов, а 247. Но с частичной занятостью не обманули – Белинда в свободное время подрабатывала в супермаркете. И не особо переживала, потому что находиться в бараке все равно было невыносимо – комнату и единственный душ делили 11 человек, сложить личные вещи было некуда. Когда о второй работе узнал основной работодатель, то потребовал возвращать 40 процентов из зарплаты в супермаркете. Белинда пожаловалась в посольство Филиппин, но там не помогли.