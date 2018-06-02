Фото: дом в Харьюмаа на берегу моря и со своим озером ищет нового хозяина

В деревне Керсалу Кейлаской волости продается очень своеобразный дом: ему принадлежит озеро с лодками на нем, а до моря буквально 400 метров.

ФОТО: KV.EE

Построенный в деревенском стиле дом подходит и для летнего, и для круглогодичного проживания. В доме есть баня, несколько балконов, просторная терраса и дровяная баня.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Озеро, в котором водятся ценная рыба и раки, находится в частной собственности. К тому же по нему очень приятно кататься на лодках.

ФОТО: KV.EE

Летом можно весело проводить время на качелях, в бане-бочке или на морском побережье.