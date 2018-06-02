Фото: дом в Харьюмаа на берегу моря и со своим озером ищет нового хозяина
2 июня 2018 г., 11:30
Эта необычная недвижимость находится одновременно и на берегу моря, и на берегу озера. К тому же на озере имеет свой собственный флот, пишет Kodu.
В деревне Керсалу Кейлаской волости продается очень своеобразный дом: ему принадлежит озеро с лодками на нем, а до моря буквально 400 метров.
Построенный в деревенском стиле дом подходит и для летнего, и для круглогодичного проживания. В доме есть баня, несколько балконов, просторная терраса и дровяная баня.
Озеро, в котором водятся ценная рыба и раки, находится в частной собственности. К тому же по нему очень приятно кататься на лодках.
Летом можно весело проводить время на качелях, в бане-бочке или на морском побережье.
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