сб, 02.06.2018
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  • Фото: дом в Харьюмаа на берегу моря и со своим озером ищет нового хозяина

Фото: дом в Харьюмаа на берегу моря и со своим озером ищет нового хозяина

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ФОТО: KV.EE

Эта необычная недвижимость находится одновременно и на берегу моря, и на берегу озера. К тому же на озере имеет свой собственный флот, пишет Kodu

В деревне Керсалу Кейлаской волости продается очень своеобразный дом: ему принадлежит озеро с лодками на нем, а до моря буквально 400 метров.

                                                                                                               

ФОТО: KV.EE

Построенный в деревенском стиле дом подходит и для летнего, и для круглогодичного проживания. В доме есть баня, несколько балконов, просторная терраса и дровяная баня. 

                                                                                                                 

ФОТО: KV.EE

                                                                                                                 

ФОТО: KV.EE

                                                                                                               

ФОТО: KV.EE

Озеро, в котором водятся ценная рыба и раки, находится в частной собственности. К тому же по нему очень приятно кататься на лодках. 

                                                                                                               

ФОТО: KV.EE

Летом можно весело проводить время на качелях, в бане-бочке или на морском побережье. 

Больше информации на странице KV.EE.

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