В Австралии обвинили в картельном сговоре три мировых банка

Банкам Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) будут предъявлены обвинения в картельном сговоре. Об этом, как передает "Интерфакс", заявила Австралийская комиссия по конкуренции и потребительским правам (ACCC).
Как отмечается в сообщении регулятора, это связано с договоренностями фининститутов при размещении акций ANZ на сумму 2,5 млрд австралийских долларов (1,9 млрд долларов США). Комиссия ожидает, что обвинения будут также предъявлены нескольким "другим частным лицам".
"Обвинения будут связаны с предполагаемыми картельными договоренностями в связи с торговлей акциями ANZ после их размещения среди институциональных инвесторов в августе 2015 года", - заявил глава комиссии Род Симс.
Банки заявили о том, что они не согласны с обвинениями ACCC. ANZ также намерен бороться с обвинениями против его сотрудников, сообщает BBC.
Прокуратура страны, как ожидается, предъявит обвинения трем банкам по итогам расследования ACCC. При этом регулятор пока не планирует разглашать дополнительные детали дела.
Один из четырех крупнейших австралийских банков ANZ разместил в 2015 году 80,8 млн акций в рамках привлечения капитала для соответствия требованиям регулятора. Андеррайтерами выступали Deutsche Bank, Citigroup и JP Morgan.