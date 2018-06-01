В Австралии обвинили в картельном сговоре три мировых банка

Как отмечается в сообщении регулятора, это связано с договоренностями фининститутов при размещении акций ANZ на сумму 2,5 млрд австралийских долларов (1,9 млрд долларов США). Комиссия ожидает, что обвинения будут также предъявлены нескольким "другим частным лицам".

"Обвинения будут связаны с предполагаемыми картельными договоренностями в связи с торговлей акциями ANZ после их размещения среди институциональных инвесторов в августе 2015 года", - заявил глава комиссии Род Симс.

Банки заявили о том, что они не согласны с обвинениями ACCC. ANZ также намерен бороться с обвинениями против его сотрудников, сообщает BBC.

Прокуратура страны, как ожидается, предъявит обвинения трем банкам по итогам расследования ACCC. При этом регулятор пока не планирует разглашать дополнительные детали дела.