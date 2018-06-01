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Где дождь? Погода в Эстонии лучше, чем в Биаррице

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Не нужен нам берег турецкий!

ФОТО: Margus Ansu

Яркое солнце светило нам в макушку с самого начала мая. Переход в лето был внезапным и резким. Теплая, чтобы не сказать жаркая, погода с небольшими исключениями простояла до конца месяца. Был ли прошедший май действительно экстраординарным?

По словам климатолога Айна Калласа, в мае у западных европейцев были все причины завидовать эстонцам. “В таких случаях мои швейцарские коллеги говорят, что погода как будто по сменам», - улыбается он.

Если обычно средняя норма осадков в мае составляет 42 мм, то в этом году - всего 17 мм. На метеостанции Тийрикоя в Муствеэ и в Йыхви было зафиксировано всего 7 мм осадков.

Для сравнения: в стране пустынь Чад в мае средний показатель за много лет составляет 10 мм, т.е. в окрестностях Муствеэ и Йыхви в этом мае осадков было меньше. В последние 90 лет в мае было суше лишь несколько раз, например, в 2016 году под Йыхви количество осадков составило лишь 3 мм.

Радость пляжника

Среднесуточная температура составила в завершившемся месяце 14,3 градуса. Это на 4 градуса теплее нормы.

Норма означает долгосрочную среднесуточную температуру, которая рассчитана на основании данных за 1981-2010 годы. “Такая высокая температура в мае - нечто особенное, - отметил Каллис. – С 1961 года еще не было такого теплого мая”.

Крестьян, по его словам, до сих пор от более серьезных проблем спасало то, что в апреле и первую неделю мая дождей было выше нормы. “Если бы не прошел дождь, была бы катастрофа: очень большая засуха, им сейчас было бы очень трудно”, - констатировал Каллис, добавив, что уже сейчас в Эстонии агрометеорологическая засуха, то есть на на полях растениях не хватает воды в почве.

“Количество воды в почве зависит от осадков и от того, сколько зимой и весной снега. Снег в этом году сошел рано, воды поэтому не хватает”, - констатировал он.

Агрометеорологическая засуха возникает, когда во время роста растений в среднем 10 дней и дольше не было осадков или их было крайне мало, то есть когда высокая температура и количество осадков не превышают 35% от среднего.

Критерием опасной засухи является отсутствие осадков в зоне произрастания растений в течение 20 дней. “Как раз это сейчас и есть”, - констатировал Каллис.

В Эстонию теплая и сухая погода пришла в начале мая, климатическое лето началось 7 мая. В Западной и Южной Европе местами ситуация была ровно противоположной. В некоторых европейских странах в мае дождей было значительно меньше, чем в Эстонии, и такая довольно дрянная погода в Европе продолжается. Например, вчера в Лиссабоне днем было +20, а ночью +13 градусов и шел слабый дождь. Это означает, что погода в Эстонии была всего на пару градусов прохладнее, однако дождя при этом у нас не было.

В Испании плохая погода

По словам эстонцев, находящихся сейчас в Биаррице на берегу Бискайского залива в Южной Франции, погода в курортном городе сейчас не ахти. “В субботу вечером было немного солнца, но и все. В воскресенье мы поехали в Испанию, но и там было дождливо, - говорит Пирет Лийвла. – На пляж я не попала, искупаться не удалось. Местные говорят, что такая плохая погода здесь вообще впервые”.

В Эстонии чрезвычайно жаркий май вызвал бурное цветение. Кое-где уже цветут растения, которые как правило расцветают позже. “Колосистая вероника обычно цветет в июле, но я уже видел ее цветущей в этом году, цвел и пыльцеголовник», - сказал главный редактор Eesti Loodus и ботаник Тоомас Кукк.

Климатолог Айн Каллис передает тем временем хорошие новости для тех, кто ждет Иванова дня: нынешний июнь обещает быть теплее обычного.

Из-за очень сухого мая Спасательный департамент объявил вчера в Эстонии чрезвычайно высокую пожароопасность, то есть местные самоуправления могут запретить любое пользование лесами и нахождение в чужом лесу.

Со вчерашнего дня во всех лесах Эстонии запрещено курить, использовать гриль и разводить костер.

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