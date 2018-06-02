В Таллинне поступила в продажу квартира с потрясающим месторасположением

Квартира площадью 76 квадратных метров находится на улице Каубамая. Здесь очень редко продаются квартиры, поэтому можно смело сказать, что мы имеем дело с уникальным предложением.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная эксклюзивная квартира перестроена из трехкомнатной и полностью реновирована. При необходимости новый собственник может вновь без особых проблем превратить ее в трехкомнатную.

ФОТО: KV.EE

Ремонт сделан солидный, однако многие детали оставлены без изменений. В частности, двустворчатая застекленная дверь из прихожей в гостиную просто приведена в порядок.

ФОТО: KV.EE

ДО, в котором находится квартира, построен в 1959 году. Парковочное место находится во дворе.

ФОТО: KV.EE