В Таллинне поступила в продажу квартира с потрясающим месторасположением

Квартира находится в доме, который расположен в самом центре столицы, причем конкретно в этом доме квартиры продаются очень редко, пишет Kodu.
Квартира площадью 76 квадратных метров находится на улице Каубамая. Здесь очень редко продаются квартиры, поэтому можно смело сказать, что мы имеем дело с уникальным предложением.
Двухкомнатная эксклюзивная квартира перестроена из трехкомнатной и полностью реновирована. При необходимости новый собственник может вновь без особых проблем превратить ее в трехкомнатную.
Ремонт сделан солидный, однако многие детали оставлены без изменений. В частности, двустворчатая застекленная дверь из прихожей в гостиную просто приведена в порядок.
ДО, в котором находится квартира, построен в 1959 году. Парковочное место находится во дворе.
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