Дисплеи новых iPhone будет сложнее разбить

Согласно новому отчету Patently Apple , компания подала патентную заявку на стекло с «усиленной прочностью» для будущих устройств iPhone и iPad. В заявке указано, что изобретение представляет собой особый тип покрытия, предназначеннго для укрепления дисплея и стеклянных поверхностей устройства в качестве дополнительной защиты, пишет 4pda.ru . Предполагается, что оно повысит срок службы смартфона или планшета и предохранит его от механических воздействий.

Новое стекло будет усилено за счет вживленных нитей из стекловолокна, которые, располагаясь в виде решетки, играют роль своеобразного «каркаса». Но самая интересная особенность — сапфировое напыление, придающее дополнительную жесткость. К слову, Apple уже давно использует такое покрытие в объективах для iPhone и Apple Watch. Все это позволяет сделать стекло тонким, легким и очень прочным. Конечно, стопроцентной гарантии ударостойкости технология не обещает: но все же это лучше, чем треснувший от случайного «чиха» экран новенького смартфона.