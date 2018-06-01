пт, 01.06.2018
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Зидан возглавит сборную Катара и получит астрономическую зарплату

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ФОТО: JAVIER BARBANCHO/REUTERS/SCANPIX

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать главным тренером сборной Катара.

Как сообщил египетский предприниматель Нагиб Савирис, который является одним из самых состоятельных жителей страны, французский специалист получил заманчивое предложение от Федерации футбола Катара.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?» – написал Савирис в твиттере.

Ранее сам Зидан заявил, что в ближайшее время не планирует никого тренировать.

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