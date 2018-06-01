Зидан возглавит сборную Катара и получит астрономическую зарплату

Как сообщил египетский предприниматель Нагиб Савирис, который является одним из самых состоятельных жителей страны, французский специалист получил заманчивое предложение от Федерации футбола Катара.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?» – написал Савирис в твиттере.

Ранее сам Зидан заявил, что в ближайшее время не планирует никого тренировать.