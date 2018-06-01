Больше всего в странах Балтии средняя зарплата выросла в Литве

В первом квартале 2018 года средняя брутто-зарплата в Литве составила 895 евро - на 9,5% больше, чем в первом квартале 2017 года, в Латвии - 961 евро, на 8,6% больше, в Эстонии - 1242 евро, на 7,7% больше.

То есть в первом квартале этого года средняя брутто-зарплата в Эстонии была на 29,2% выше, чем в Латвии, и на 38,8% выше, чем в Литве.

Минимальная зарплата в начале 2018 года повысилась во всех трех странах Балтии: в Эстонии - на 6,4%, до 500 евро, в Латвии - на 13,2%, до 430 евро, в Литве - на 5,3%, до 400 евро.