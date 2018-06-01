Картина дня: отзыв эстонского посла из США, открытие виадука в Хааберсти и труп в автомобиле

Посол Эстонии отозван из США

Посла Эстонии в США Лаури Лепика, вступившего в должность менее года назад, отзывают. Лепик, 1 сентября прошлого года вручивший верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сам подал заявление о том, что желает вернуться на родину. По данным Postimees, решение об уходе Лепика с поста связано с его проблемами с алкоголем. Читать далее...

В припаркованном автомобиле в Нарве найден труп мужчины

Вчера утром на стоянке возле дома по адресу Таллиннское шоссе, 65 в Нарве в одной из припаркованных машин был найден труп мужчины. По слухам, он пролежал там не один день. Читать далее...

Брешь в защите сайта позволяла любому желающему получить доступ к данным автовладельцев

Лазейка в системе защиты сайта парковочного оператора Ühisteenused AS (parkimine.ee) позволяла любому желающему получить информацию о собственниках других автомобилей. Читать далее...

На эстонском шоссе заработала необычная система предупреждений

Департамент шоссейных дорог испытывает систему опознания транспортных средств и предупреждения водителей у разворота на Рахула на 20-м километре шоссе Таллинн-Пярну. Читать далее...

Галерея: открытие виадука в Хааберсти

Сегодня, 1 июня, в 10.00 состоялось торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти с участием мэра Таллинна Таави Ааса, вице-мэра Калле Кландорфа и старейшины Хааберсти Марека Юргенсона. Читать далее...

В Эстонии открыт пляжный сезон

Сегодня, 1 июня, на большинстве пляжей официально начинается новый сезон. Читать далее...

Улица Гонсиори закрыта

В связи с реконструкцией улицы Гонсиори движение по ней перекрывается с начала рабочего дня 1 июня и до конца рабочего дня 15 ноября. Читать далее...

Полиция прочесывает леса в поисках пропавшего мужчины

Полицейские и пограничники третий день прочесывают окрестности деревни Таганурга в поисках пропавшего во вторник 48-летнего Тармо. Читать далее...

Узнаете мужчину на фото? Срочно звоните в полицию, он может быть связан с правонарушением