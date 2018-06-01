На территории Эстонии введен режим высокой пожарной опасности

Людям следует более внимательно вести себя во время отдыха на природе. Спасательный департамент напоминает, что пожар легче предупредить, чем потушить его. Департамент также просит не передвигаться на природе на моторных транспортных средствах, машину следует припарковать на невоспламеняемой площади, на квадроциклах нельзя ездить по торфянистой почве. Выхлопная система автомобиля может привести к воспламенению сухой травы или торфянистой почвы.