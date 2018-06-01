Эстонская фирма обвинила владельца Telegram в плагиате и подала на него в суд

"Исковое заявление эстонской компании "КриптОкеан ОУ", в котором истец просит признать его авторские права на данную программу и обязать П.Дурова прекратить использовать оспариваемую программу, зарегистрировано в суде. В настоящее время иск передан для изучения судье, которая в установленный законном срок примет решение о принятии или не принятии его к рассмотрению", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

В иске истец указывает, что 1 февраля этого года в рамках ICO проекта Cryptocean была проведена закрытая демонстрация сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, в рамках которой также был анонсирован ряд продуктов, в том числе и криптопаспорт. После окончания демонстрации, вся информация о продуктах и алгоритмах была защищена от копирования и скрыта. А уже в апреле компания получила все авторские и смежные права на программу.

"В иске истец указывает, что представитель ответчика находился на закрытой демонстрации. В мае же Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного Cryptocean и представленного на закрытой демонстрации, неправомерно указав в качестве автора продукта "команду Telegram", - уточнили в суде.

Как утверждает истец, программа создавалась специалистами Cryptocean в период с декабря 2016 года по января 2018 года, в разработку которой было вложено инвестиций более 800 тысяч евро.

Telegram в феврале и марте 2018 года в ходе двух этапов ICO привлек $1,7 млрд на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). В числе участников ICO Telegram были С.Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.