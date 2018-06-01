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  • Водитель Audi промчался мимо полиции со скоростью 190 км/ч и оказался за решеткой

Водитель Audi промчался мимо полиции со скоростью 190 км/ч и оказался за решеткой

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Измерение скорости на шоссе Таллинн-Тарту. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

В среду полиция задержала в Пыльвамаа ехавший на большой скорости автомобиль Audi, водителя которого сегодня суд приговорил к 15 суткам ареста. Также у него отобрали водительские права на полгода, сообщает Tartu Postimees.

В среду в девять часов вечера полиция заметила в Пыльвамаа на 232-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа передвигающийся на большой скорости автомобиль Audi. Полиция зафиксировала скорость в 189 км/ч. Стражи правопорядка задержали машину и находившегося за рулем 33-летнего мужчину доставили ждать суда в арестный дом.

На сегодняшнем судебном заседании водителя приговорили за превышение скорости к 15 суткам ареста и в качестве дополнительного наказания у него забрали права на полгода.

По словам старшего комиссара юго-восточного отделения полиции Тоомаса Лихтмаа, неважно, насколько спешит участник дорожного движения, это не дает право нарушать закон и подвергать опасности жизнь и здоровье других.

«В этом году из-за неправильно выбранной скорости в Эстонии в ДТП погибли шесть и пострадали 53 человека. Это количество могло бы и должно было бы быть гораздо меньше, если бы водители считались с установленными ограничениями скорости, условиями дороги и другими участниками движения. Полиция, следя за дорожным движением, ежедневно вносит вклад, чтобы движение стало безопаснее, но основная роль все же лежит на самих участниках движения и одно остается несомненным — гонки на шоссе не прибавят безопасности», - отметил Лихтмаа.

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