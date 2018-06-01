Водитель Audi промчался мимо полиции со скоростью 190 км/ч и оказался за решеткой

В среду в девять часов вечера полиция заметила в Пыльвамаа на 232-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа передвигающийся на большой скорости автомобиль Audi. Полиция зафиксировала скорость в 189 км/ч. Стражи правопорядка задержали машину и находившегося за рулем 33-летнего мужчину доставили ждать суда в арестный дом.

«В этом году из-за неправильно выбранной скорости в Эстонии в ДТП погибли шесть и пострадали 53 человека. Это количество могло бы и должно было бы быть гораздо меньше, если бы водители считались с установленными ограничениями скорости, условиями дороги и другими участниками движения. Полиция, следя за дорожным движением, ежедневно вносит вклад, чтобы движение стало безопаснее, но основная роль все же лежит на самих участниках движения и одно остается несомненным — гонки на шоссе не прибавят безопасности», - отметил Лихтмаа.