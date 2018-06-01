Его обожали, а он покончил с собой

В нашем дворе, в нашем общем детстве, у него была кличка – Гений. Такую кличку редко дают худеньким подросткам маленького роста, которые нагло грозятся стать великими поэтами и великими артистами. Он стал и тем и другим, хотя не вырос. Он остался худеньким и маленького роста, напоминал тень, готовую сложиться и распрямиться по собственной воле, а не по указу солнца.

Он был эстонцем, но считал себя в Эстонии эмигрантом, ибо всякий истинный поэт есть изгой, маргинал, эмигрант, чужак, лишний человек.

Он был артистом от Бога, но режиссеры не очень-то рвались с ним работать. Да, он сыграл Гамлета, Пер Гюнта, барона Тузенбаха, но постановщики жаловались на его ум, на его глубину, на его понимание сути вещей и сути спектакля, который всегда можно было сделать лучше.

Он был великим поэтом, но практически непереводимым; в переводах игра слов рассыпалась на банальности, счастливые свадьбы слов заканчивались скандальными разводами с сутяжничеством запятых и предлогов. Я тридцать лет переводила его стихи, в результате вышла тоненькая книжка, куда я смогла включить лишь пятьдесят стихотворений, которые, как мне кажется, соответствуют оригиналу. Часть из них он успел утвердить при жизни.

Он ненавидел всякие разговоры о национальности. Когда однажды он увидел на стене надпись: «Эстония для эстонцев», он сказал, что больше не хочет здесь жить.

Его обожали, стихи учили наизусть, он был прославлен, его остроумие не знало себе равных; он покончил с собой, вскрыл вены.

Он писал:

Надо бы присматривать нам за журавлями

В нашем желтом доме закрывайте ставни

Ну зачем несчастные землю оставляют

Санитарам бы cлетать за безумной стаей

Всех пернатых в клетки, чтоб затихли птички;

Чтобы мыши в норки, крысы – в крысоловки –

Чтоб одни забыли лётные привычки,

А другие сгрызли бы беглые уловки.

Вколем инсулину, чтобы впали в кому,

Чтоб не ветру верили, а врачу в халате,

Мы лису отучим с петухом знакомиться

Мы прикрутим рыжую намертво в палате.

Не косит ли заяц от шизофрении?

Нет ли меланхолии у пчелы на астре?

Что-то нынче ястреба словно подменили

На голубку смотрит без обычной страсти.

У слоненка мания – ясно: грандиоза,

Лань дрожит под веткой в путах паранойи

Белка не выносит синего и розового

Осы в ипохондрию впали целым роем.

Господин Марроу, ночью в зоопарке

Одиноко, холодно, ветер воет вольный,

Медсестра вам сделает теплую припарку,

И укусит кобра быстро и не больно.