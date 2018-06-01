Моуринью захотел футболиста сборной России

По информации издания, изначально Моуринью приехал понаблюдать за нападающим «Вест Хэма» Марко Арнаутовичем, однако его истинной целью был Головин, который привлек внимание португальца после встреч с ЦСКА в Лиге чемпионов. В материале отмечается, что полузащитник армейцев рассматривается Моуринью в качестве замены испанцу Хуану Мате.