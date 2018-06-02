Галерея: дизайнерская квартира в Ласнамяэ

По фото видно, что ремонт сделан заботливо и высококачественно. Примерены дорогие материалы, а яркие декоративные предметы создают жизнерадостную атмосферу. Так как стены в квартире белые, а пол одинаковый во всех комнатах и прихожей, то, поставив другую мебель, ее легко превратить в квартиру со скандинавским интерьером. Так же, взяв за основу то, что мы видим на фото, можно создать интерьер в рустикальном или прованском стилях.