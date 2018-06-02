Галерея: дизайнерская квартира в Ласнамяэ

Светлая двухкомнатная квартира с перепланировкой, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома, ищет нового хозяина, который оценит качество ремонта.
В квартире много дизайнерских элементов, правда, не известно, что именно останется новым жильцам и входит в цену.
Планировка изменена. Гостиная соединена с кухней, ванная увеличена за счет коридора. Все три балкона застеклены и утеплены. По словам маклера, документы на перепланировку имеются.
По фото видно, что ремонт сделан заботливо и высококачественно. Примерены дорогие материалы, а яркие декоративные предметы создают жизнерадостную атмосферу. Так как стены в квартире белые, а пол одинаковый во всех комнатах и прихожей, то, поставив другую мебель, ее легко превратить в квартиру со скандинавским интерьером. Так же, взяв за основу то, что мы видим на фото, можно создать интерьер в рустикальном или прованском стилях.
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