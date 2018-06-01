Кукк: Таллиннское телевидение зарабатывает на рекламе ничтожно мало

Из ответа на запрос члена Таллиннского горсобрания Кайдо Кукка (IRL) выясняется, что среди основных заказчиков рекламы на Таллиннском телевидении (TTV) в этом году была Центристская партия. В прошлом году рекламу на телеканале активно покупал «Избирательный союз Эдгара Сависаара и «Делового Таллинна», пишет Postimees.
По мнению Кукка, доход от рекламы на Таллиннском телевидении настолько ничтожен, что Центристская партия вынуждена оказывать ему финансовую поддержку с помощью саморекламы. «Хоть руководители TTV заявляли, что в ближайшее время половина бюджета телеканала будет покрываться за счет продажи рекламы, в действительности все складывается несколько иначе. Доход от продажи рекламы по-прежнему практически отсутствует. И такую картину мы наблюдаем с первого дня работы телеканала», - сказал Кукк.
В ответе на запрос Кукка мэр Таллинна Таави Аас сообщил, что в прошлом году доход Таллиннского телевидения от продажи рекламы составил 70 432 евро, а за первые четыре месяца этого года удалось заработать 20 256 евро.
«Если учесть, что на содержание телеканала из городского бюджета тратится 3,5 млн евро, то доход от рекламы в несколько тысяч евро — это капля в море», - сказал Кукк.
По его словам, практически отсутствующий доход от продажи рекламы говорит о том, что потенциальные заказчики не хотят сотрудничать с телеканалом, имеющим дурную славу и маленькую аудиторию. По мнению Кукка, это говорит о том, что в нынешнем его виде у телеканала нет будущего.
Также из ответа мэрии следует, что в 2017 году расходы на рабочую силу на TTV составили 1 741 900 евро. В году текущем они составят 1 648 062 евро. По состоянию на первое мая 2018 года на Таллиннском телевидении работают 42 человека.