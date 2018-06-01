Кукк: Таллиннское телевидение зарабатывает на рекламе ничтожно мало

По мнению Кукка, доход от рекламы на Таллиннском телевидении настолько ничтожен, что Центристская партия вынуждена оказывать ему финансовую поддержку с помощью саморекламы. «Хоть руководители TTV заявляли, что в ближайшее время половина бюджета телеканала будет покрываться за счет продажи рекламы, в действительности все складывается несколько иначе. Доход от продажи рекламы по-прежнему практически отсутствует. И такую картину мы наблюдаем с первого дня работы телеканала», - сказал Кукк.

В ответе на запрос Кукка мэр Таллинна Таави Аас сообщил, что в прошлом году доход Таллиннского телевидения от продажи рекламы составил 70 432 евро, а за первые четыре месяца этого года удалось заработать 20 256 евро.

«Если учесть, что на содержание телеканала из городского бюджета тратится 3,5 млн евро, то доход от рекламы в несколько тысяч евро — это капля в море», - сказал Кукк.

По его словам, практически отсутствующий доход от продажи рекламы говорит о том, что потенциальные заказчики не хотят сотрудничать с телеканалом, имеющим дурную славу и маленькую аудиторию. По мнению Кукка, это говорит о том, что в нынешнем его виде у телеканала нет будущего.