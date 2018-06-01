Берлин требует от Киева доказательств в деле Бабченко

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт. "Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул представителя правительства ФРГ.

В результате спецоперации СБУ украинское правительство оказалось под огнем критики. Информация об убийстве 41-летнего журналиста появилась вечером, 29 мая, и на некоторое время стала топ-темой мировых СМИ, поставивших Бабченко в один ряд с такими убитыми ранее критиками Кремля, как Анна Политковская или Борис Немцов, напоминает агентство dpa. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал подозрения в организации этого убийства в адрес Москвы, которая сразу же отвергла все обвинения.