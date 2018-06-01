Смотрите, сколько эстонцев выслали из России

У каждого государства есть право проверять законность пребывания иностранцев и обязать их покинуть страну, если они не выполняют имеющиеся требования по пребыванию или проживанию.

По словам советника по коммуникации Министерства внутренних дел Мерье Клопетс, процедура возврата осуществляется в рамках установленного договора и государство, помимо своих граждан, принимает также и иностранцев, которым было выдан действующий вид на жительство.

С 2007 года подобный договор действует также между Российской Федерацией и Европейским Союзом, на основании которого МВД принимает назад граждан ЭР или имеющих вид на жительство Эстонии людей, у которых отсутствует основание для пребывания в России.

«Например, люди, которые с визой отправились в Россию, но по истечению разрешенного срока не покинули страну. Основанием для признания визы недействительной и для высылки может стать, например, то, что человек устроился на работу без соответствующего разрешения», - говорит Клопетс.