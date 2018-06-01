Ансип: не хочу этот завод, он будет вонять

“Я убежден в том, что любая произведенная на заводе добавленная стоимость не перевешивает ущерба, нанесенного Эстонии расколом. Сейчас Тарту явно отчужден от остальной Эстонии, организация всего этого изначально была конфликтной», - сказал Андрус Ансип сегодня в Таллинне журналистам.

Ансип напомнил, что цель когдатошних законов о планировке заключалась в том, чтобы можно было реализовать преобладающий общественный интерес несмотря на противостояние небольшой группы.

“Мы никогда не думали, что маленькую группу можно просто переехать. Никогда я не думал, что целлюлозный завод будет построен против воли местных жителей, опираясь на приведенный в законе статут о спецпланировке, - сказал Ансип. – Постройте снова завод на горке Сосси и вы узнаете, что чувствуют жители Тарту”.

Ансип признал, что не хочет этот завод и лично, поскольку это повлияет на стоимость его тартуской недвижимости.

“Почему я должен расплачиваться своей недвижимостью за этот завод? - сказал он. – Говорят, что он будет вонять лишь два часа в год. Но, может, у моего внука день рождения именно в это время, что тогда? Может, я не хочу этой вони, что тогда?”