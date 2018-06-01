В Афганистане нашли пропавшего без вести в 1987 году советского летчика

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся без вести пропавшим, найден там живым спустя три десятилетия после вывода войск. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Союза десантников России Валерий Востротин, передает Lenta.ru.
«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — отметил Востротин.
Он может находиться в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан», — рассказал собеседник агентства.
Российская сторона намерена установить личность летчика и выяснить, почему о нем стало известно лишь спустя 30 лет.