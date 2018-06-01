В Афганистане нашли пропавшего без вести в 1987 году советского летчика

Он может находиться в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан», — рассказал собеседник агентства.