"Лаборатории Касперского" не удалось оспорить запрет на использование своих продуктов в госорганах США

Как сообщил "Ведомостям" представитель "Лаборатории Касперского", компания разочарована решением и подаст апелляцию. Запрет на использование продуктов компании он назвал "результатом неконституционного процесса принятия решения в американских органах исполнительной и законодательной власти", пишет Newsru.com

Первый иск "Лаборатории Касперского" был подан против Министерства внутренней безопасности США (DHS), которое в сентябре прошлого года дало американским чиновникам 90 дней на удаление продуктов российской компании из своих сетей. Это решение в DHS объяснили сотрудничеством компании с российскими спецслужбами, а также требованиями российского законодательства, которое, по мнению представителей DHS, позволяет российским властям получать у "Лаборатории Касперского" информацию.

Второй иск компания подала позднее в федеральный суд в Вашингтоне. В нем она просила отменить ряд положений закона о национальной обороне США, принятого в декабре 2017 года. Речь идет о нормах, которые вводят запрет на установку и использование федеральными ведомствами США продуктов "Лаборатории Касперского" в 2018 году.

Как пояснил адвокат Nektorov, Saveliev & Partners Олег Волков, компания пыталась обжаловать положения закона, поскольку они предусматривают применение наказания без судебного разбирательства, а это запрещено в США. Однако суд не согласился с доводами истца и отказал в удовлетворении это иска, а отказ по иску к DHS был мотивирован тем, что отмена директивы ведомства о продуктах "Лаборатории Касперского" не отменила бы действие оставленных в силе норм закона.

В решении суда также говорится, что запрет продуктов компании в госорганах не наносит "Лаборатории Касперского" значимого вреда. В первую очередь запрет устраняет риски для кибербезопасности нации, а тот факт, что при этом крупная международная компания лишается небольшого источника дохода, суд счел вторичным.