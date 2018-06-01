"Лаборатории Касперского" не удалось оспорить запрет на использование своих продуктов в госорганах США

Суд округа Колумбия отклонил два иска "Лаборатории Касперского", которая просила снять запрет на использование ее продуктов госструктурами США.
Как сообщил "Ведомостям" представитель "Лаборатории Касперского", компания разочарована решением и подаст апелляцию. Запрет на использование продуктов компании он назвал "результатом неконституционного процесса принятия решения в американских органах исполнительной и законодательной власти", пишет Newsru.com
Первый иск "Лаборатории Касперского" был подан против Министерства внутренней безопасности США (DHS), которое в сентябре прошлого года дало американским чиновникам 90 дней на удаление продуктов российской компании из своих сетей. Это решение в DHS объяснили сотрудничеством компании с российскими спецслужбами, а также требованиями российского законодательства, которое, по мнению представителей DHS, позволяет российским властям получать у "Лаборатории Касперского" информацию.
Второй иск компания подала позднее в федеральный суд в Вашингтоне. В нем она просила отменить ряд положений закона о национальной обороне США, принятого в декабре 2017 года. Речь идет о нормах, которые вводят запрет на установку и использование федеральными ведомствами США продуктов "Лаборатории Касперского" в 2018 году.
Как пояснил адвокат Nektorov, Saveliev & Partners Олег Волков, компания пыталась обжаловать положения закона, поскольку они предусматривают применение наказания без судебного разбирательства, а это запрещено в США. Однако суд не согласился с доводами истца и отказал в удовлетворении это иска, а отказ по иску к DHS был мотивирован тем, что отмена директивы ведомства о продуктах "Лаборатории Касперского" не отменила бы действие оставленных в силе норм закона.
В решении суда также говорится, что запрет продуктов компании в госорганах не наносит "Лаборатории Касперского" значимого вреда. В первую очередь запрет устраняет риски для кибербезопасности нации, а тот факт, что при этом крупная международная компания лишается небольшого источника дохода, суд счел вторичным.
Согласно отчету "Лаборатории Касперского", выручка компании в Северной Америке в прошлом году снизилась на 8%, в то время как глобальная выручка выросла на те же 8% и составила 698 млн долларов. Долю североамериканского рынка в ней в компании не раскрывали, но в 2016 году на клиентов из США пришлось около четверти всех продаж "Лаборатории Касперского", однако на проданных именно госорганам США продуктах компания тогда заработала всего 54 тыс. долларов, что составило примерно 0,03% от всех продаж.