Ансип: может случиться, что Эстония будет получать от ЕС больше денег, чем раньше

На встрече с журналистами в Таллинне Ансип заявил, что не исключено, что Эстония несмотря на выдающееся экономическое развитие в следующем периоде получит из бюджета Евросоюза еще большее финансирование.

По его словам, Эстония учитывала, что наше финансирование из фонда единства может уменьшиться в следующем бюджетном периоде 2021-2027 максимум на 45%. Европейская комиссия в начале недели внесла предложение сократить нашу долю на 24%.

Когда Эстония вступила в Евросоюз, наш ВВП на душу населения составлял в среднем 54% по ЕС, сейчас этот показатель вырос до 76%. «Развитие было бурным», - констатировал Ансип и перечислил, что, например, ВВП Италии по сравнению со средним по ЕС упал со 108% до 97%, Испании – со 103% до 91% и Греции с 97% до 69%.

Даже при сокращении на 24% финансирования из фонда единства Эстония по-прежнему получала бы больше всего денег на душу населения в ЕС, отметил Ансип.

Из тех фондов, которые распределяют на конкурентной основе, у Эстонии, по его словам, большие шансы получить довольно много дополнительных средств. Например, из средств, выделенных на объединение Европы, эстонская Rail Baltica может получить миллиард евро, а также можно рассчитывать на финансирование науки. «Если наши проекты хороши здесь, в Эстонии, то мы получим деньги и оттуда», - заявил Ансип. Кроме того, мы можем надеяться, по его словам, на более щедрые пособия на сельское хозяйство.

Бывший глава правительства напомнил о предвыборных дебатах 2011 года на гостелерадиовещании, когда нынешний премьер-министр Юри Ратас сказал, что, если с 2014 года средства ЕС поступать прекратят, то о том, что за этим последует, никто не думал. “Было понятно, что с 2014 года ничего никуда не денется, но мы не можем утверждать и того, что у нас со следующего года что-то начнет уменьшаться и в итоге мы будем получать вообще меньше, чем сейчас”, - сказал он.

“В двух бюджетных периодах, когда я был переговорщиком, Эстония получала из бюджета ЕС самую большую сумму на душу населения. По правде говоря, я и сам не могу этого объяснить, но так вышло”, - выразил удовлетворение Ансип.

Однако разница между размером бюджета ЕС до и после брекзита, по словам Ансипа, велика и переговоры обещают быть весьма напряженными.