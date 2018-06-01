Почему семьи в самолете обязательно должны сидеть вместе

Специалисты Королевского аэронавигационного общества Великобритании (FOG) провели исследование, результаты которого изложили в своем докладе «Эвакуация в коммерческих пассажирских самолетах». Выяснилось, что члены одной семьи, которые сидят в разных частях самолета, не смогут вовремя эвакуироваться в экстренной ситуации, так как будут искать друг друга. Тем самым, они создадут угрозу и для других пассажиров, пишет turizm.ru.

Эксперты советуют авиакомпаниям не взимать плату за возможность членов семьи сидеть вместе. Это особенно важно в таких ситуациях, как эвакуация, декомпрессия или воздушная турбулентность, когда помощь и надзор взрослого человека имеет первостепенное значение. В докладе говорится, что поиск разделенными пассажирами своих близких родственников может серьезно повлиять на скорость движения остальных людей к аварийным выходам. Кроме того, специалисты настаивают, что дети, летящие в сопровождении взрослых, должны обязательно сидеть с ними в одном ряду и разделены не более, чем одним проходом. А если это невозможно, не дальше, чем на один ряд вперед или назад от взрослого, говорят эксперты.

Среди других рекомендаций FOG – автоматическая блокировка во время чрезвычайной ситуации полок для ручной клади. Специалисты отметили, что во время эвакуации пассажиры зачастую бросаются к своему багажу. Это также может быть опасно для всех находящихся на борту людей.