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Видео: восьмилетний мальчик спас незнакомую бабушку и прославился

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Пожилая женщина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alfredo Zuniga / AP

Американец по имени Морис Адамс Младший остановил движение автомобилей на дороге, чтобы помочь пожилой женщине. Об этом сообщает The Mirror.

Восьмилетний мальчик ехал с мамой на внедорожнике, когда они увидели бабушку, которая пыталась подняться по лестнице около оживленного перекрестка и могла в любой момент упасть. Женщина сразу остановила машину, а Адамс выбежал на шоссе и перекрыл движение. С этого момента его начали снимать на камеру, пишет Lenta.ru.

Ребенок подбежал к пожилой женщине, положил руку ей на спину и неспешно помог подняться до самой верхней ступени, переставляя ее ходунки. Когда пара достигла вершины, бабушка обняла мальчика и назвала его особенным.

Позднее трогательный ролик опубликовали в Facebook. За пару дней видео набрало вирусную популярность: оно получило более 15 тысяч репостов и трех тысяч лайков. При этом ребенок даже не подозревал, что его кто-то снимал.

В интервью каналу WSB-TV Atlanta мать Адамса заявила, что гордится своим сыном. «Это очень трогательно. Это показывает уважением и то, что процесс воспитания идет верным путем», — пояснила женщина.

Один из свидетелей доброго дела также поведал журналистам, что догнал мальчика и дал ему 100 долларов.

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