SEB: снижение темпов роста экономики Эстонии объясняется сокращением инвестиций

Причина определенного замедления темпов экономического роста Эстонии в I квартале 2018 года - по сравнению с прошлым годом рост ВВП замедлился, хотя и составил 3,6%, - кроется, среди прочего, в сокращении объема инвестиций.
Об этом BNS в своем комментарии сообщил в пятницу экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
По его словам, самым существенным тормозом экономического роста в I квартале стало значительное снижение инвестиций, достигавшее в постоянных ценах 8%.
«Согласно информации Департамента статистики, за этим стоит снижение инвестиций в машины и оборудование. Доля инвестиций в ВВП упала ниже 20% – этот показатель был хуже только в самой глубокой точке экономического кризиса в I квартале 2010 года», - подчеркнул аналитик.
Михкель Нестор добавил, что, хотя низкая инвестиционная готовность предприятий является проблемой уже в течение долгого времени, столь низкий уровень инвестиций тем не менее стал неожиданностью.
Он рассказал, что как в конце 2017 года, так и в начале нынешнего имело место значительное улучшение ситуации с ввозом капитальных товаров, что могло бы, напротив, указывать на крупные инвестиции.
«Их продолжающийся спад достоин сожаления и чреват более низким экономическим ростом для Эстонии и в будущем», - выразил опасение Нестор.
По его оценке, еще одним тревожным сигналом стало также снижение экспорта товаров в постоянных ценах на 0,5%. Согласно данным Департамента статистики, наибольшее влияние на это оказало сокращение экспорта топлива и химической продукции.
«Кроме того, сказалось снижение активности на строительном рынке Швеции, из-за чего снизились продажи готовых домов и мебели», - добавил он.
Скудные инвестиции и «жиденький» экспорт в экономически благополучные времена свидетельствуют о том, что Эстония достигает своего потолка, считает аналитик.
«Свободные ресурсы в экономике исчерпаны. Стоящих идей о том, как с помощью имеющихся средств зарабатывать больше прежнего, у предпринимателей нет. Если не произойдет изменений, велика опасность того, что в долгосрочной перспективе экономический рост Эстонии будет весьма незначительным», - предупредил Михкель Нестор.