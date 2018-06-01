SEB: снижение темпов роста экономики Эстонии объясняется сокращением инвестиций

Об этом BNS в своем комментарии сообщил в пятницу экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

По его словам, самым существенным тормозом экономического роста в I квартале стало значительное снижение инвестиций, достигавшее в постоянных ценах 8%.

«Согласно информации Департамента статистики, за этим стоит снижение инвестиций в машины и оборудование. Доля инвестиций в ВВП упала ниже 20% – этот показатель был хуже только в самой глубокой точке экономического кризиса в I квартале 2010 года», - подчеркнул аналитик.

Михкель Нестор добавил, что, хотя низкая инвестиционная готовность предприятий является проблемой уже в течение долгого времени, столь низкий уровень инвестиций тем не менее стал неожиданностью.

Он рассказал, что как в конце 2017 года, так и в начале нынешнего имело место значительное улучшение ситуации с ввозом капитальных товаров, что могло бы, напротив, указывать на крупные инвестиции.

«Их продолжающийся спад достоин сожаления и чреват более низким экономическим ростом для Эстонии и в будущем», - выразил опасение Нестор.

По его оценке, еще одним тревожным сигналом стало также снижение экспорта товаров в постоянных ценах на 0,5%. Согласно данным Департамента статистики, наибольшее влияние на это оказало сокращение экспорта топлива и химической продукции.

«Кроме того, сказалось снижение активности на строительном рынке Швеции, из-за чего снизились продажи готовых домов и мебели», - добавил он.

Скудные инвестиции и «жиденький» экспорт в экономически благополучные времена свидетельствуют о том, что Эстония достигает своего потолка, считает аналитик.