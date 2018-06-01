Производитель ракетных двигателей признал отставание России от США

Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», — сказал Арбузов.

Специалист отметил, что «метан — это наиболее универсальное средство, позволяющее с использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного использования ступени». «Газ практически не дает нагара, агрегаты не испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива», — добавил Арбузов.

По его словам, «Энергомаш» совместно с «Конструкторским бюро химавтоматики» работает над созданием такого двигателя, который «в металле» планируется создать до 2020 года. «На сегодняшний день это в большей степени научно-технический задел, поскольку пока нет средства выведения, на который мог бы быть установлен такой двигатель. По крайней мере, в той версии федеральной космической программы, которая есть сегодня», — пояснил Арбузов.

Гендиректор предприятия отметил, что приоритет в разработке ракетных двигателей на метане принадлежит США. «Наибольшая степень готовности сегодня у американской компании Blue Origin, она ведет активные работы по созданию двигателя BE-4, который должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской компании ULA», — сказал Арбузов.

Химкинский «Энергомаш» считается ведущим российским производителем ракетных двигателей. Его продукция поставляется в США. Речь идет о работающих на керосине силовых агрегатах РД-180 и РД-181, основанных на упрощении советского силового агрегата РД-170.

Компания Blue Origin основана самым богатым в мире человеком Джеффри Безосом. Компания разрабатывает многоразовую туристическую суборбитальную систему (ракету и корабль) New Shepard и частично-многоразовую тяжелую ракету New Glenn (грузоподъемностью до 45 тонн на низкую околоземную орбиту). Ключевые элементы системы и ракеты Blue Origin, включая работающий на метане BE-4, компания разрабатывает и производит самостоятельно. Аэрокосмический стартап потенциально считается главным конкурентом SpaceX.