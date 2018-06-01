Немецкая прокуратура подала документы на выдачу Пучдемона Испании

Как считают в ведомстве, по-прежнему высока вероятность побега политика, в очередной раз в суд подано и ходатайство о заключении Пучдемона под арест, заявил представитель прокуратуры в пятницу, 1 мая. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь суда, пока неизвестно, когда суд рассмотрит эти ходатайства.

Вопреки прежнему решению Высшего земельного суда Шлезвиг-Гольштейна, прокуратура, согласно поданным документам, считает допустимым экстрадицию каталонского политика как по обвинению в организации мятежа, так и по обвинению в нецелевом использовании госсредств.

"Представленные испанскими властями материалы демонстрируют весь размах беспорядков в день референдума о независимости, в которых в том числе виновен и преследуемый", - говорится в заявлении прокуратуры. Как утверждают в ведомстве, действия Пучдемона, согласно немецкому праву, можно квалифицировать как нарушение общественного порядка, сопряженное с насильственными действиями группы лиц, при особо отягчающих обстоятельствах.

В прокуратуре также отметили, что для выдачи каталонского политика Испании нет препятствий, поскольку Пучдемону в Испании не грозит преследование по политическим мотивам с точки зрения немецкого закона об оказании правовой помощи другим государствам. "Демократическое правовое государство вправе отражать атаки на свое существование, используя уголовное право", - говорится в заявлении прокуратуры.