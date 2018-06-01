Забытый на скамейке мобильный телефон привел к уголовному делу

31 мая было начато уголовное производство в связи с тем, что в Пярну был незаконно присвоен забытый на скамейке возле остановки «Лийва» на Рижском шоссе мобильный телефон OnePlus 5. Ущерб составляет 480 евро.
«Забытый или потерянный мобильный телефон, а также кошелек с деньгами или другой ценный предмет не являются бесхозным имуществом, которое можно взять себе. Эти вещи по-прежнему принадлежат владельцу и нашедший должен вернуть их владельцу или передать полиции», - сказала Pärnu Postimees советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.
Если человек оставил себе или передал третьим лицам чужое имущество, это уже является присвоением, которое наказывается в уголовном порядке денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года.