Забытый на скамейке мобильный телефон привел к уголовному делу

«Забытый или потерянный мобильный телефон, а также кошелек с деньгами или другой ценный предмет не являются бесхозным имуществом, которое можно взять себе. Эти вещи по-прежнему принадлежат владельцу и нашедший должен вернуть их владельцу или передать полиции», - сказала Pärnu Postimees советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.