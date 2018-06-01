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  • За пять месяцев в ДТП на дорогах Эстонии погибли 26 человек

За пять месяцев в ДТП на дорогах Эстонии погибли 26 человек

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Последнее из смертельных ДТП.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

За пять месяцев этого года в Эстонии произошло 512 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 26 и получили травмы 645 человек.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, по словам которого из 26 погибших в ДТП восемь человек не использовали средства личной безопасности.

За первые пять месяцев прошлого года в 484 авариях на дорогах Эстонии погибли 20 и пострадали 592 человека. Восемь погибших в прошлом году также не пользовались средствами личной безопасности.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за первые пять месяцев этого года в Эстонии произошло 177 аварий, в которых погибли пятеро и пострадали 55 человек.

За тот же период прошлого года по вине пьяных водителей произошло 185 аварий, в которых погибли 8 и пострадали 70 человек.

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