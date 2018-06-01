За пять месяцев в ДТП на дорогах Эстонии погибли 26 человек

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, по словам которого из 26 погибших в ДТП восемь человек не использовали средства личной безопасности.

За первые пять месяцев прошлого года в 484 авариях на дорогах Эстонии погибли 20 и пострадали 592 человека. Восемь погибших в прошлом году также не пользовались средствами личной безопасности.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за первые пять месяцев этого года в Эстонии произошло 177 аварий, в которых погибли пятеро и пострадали 55 человек.