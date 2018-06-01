В России девушка осталась жива, упав с 17-го этажа

Инцидент произошел 1 июня по адресу улица Кривошеина, 13в, сообщают "Вести - Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 12:56.

Выпавшую из окна госпитализировали с травмами, стражи порядка остались работать на месте ЧП, чтобы разобраться, что стало причиной падения молодой женщины с высоты. РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что пострадавшей 25 лет.