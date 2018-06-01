В России девушка осталась жива, упав с 17-го этажа

В Воронеже девушка выпала с 17-го этажа высотного дома и осталась жива. Сейчас она находится в больнице, передает Newsru.
Инцидент произошел 1 июня по адресу улица Кривошеина, 13в, сообщают "Вести - Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 12:56.
Выпавшую из окна госпитализировали с травмами, стражи порядка остались работать на месте ЧП, чтобы разобраться, что стало причиной падения молодой женщины с высоты. РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что пострадавшей 25 лет.
Отметим, 28 мая, как сообщал сайт РИА "Воронеж", другая горожанка выпала из окна второго этажа. Однако, несмотря на небольшую по сравнению с первым случаем высоту, 56-летняя женщина от полученных травм скончалась. По словам соседей погибшей, она страдала шизофренией и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи начали проверку, они опрашивают родных и знакомых погибшей.