В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который передвигается по площади Вабадузе в Таллинне с ножом в руках, кричит и ведет себя странно. Мгновение спустя поступила информация, что мужчина на площади Вабадузе сел в автобус. Отреагировавший на происшествие полицейский патруль был на месте через минуту и задержал мужчину в автобусе. С разрешения суда вчера он был взят под стражу.
Полиция получила сообщение о звонке в Центр тревоги в 20.45. По словам звонившего, на площади Вабадузе передвигался мужчина, в руках у которого был нож. Звонивший рассказал, как мужчина встал на колени и кричал что-то, показывая людям нож. По словам очевидца, мужчина вел себя странно, будто был пьян. Тем временем в Центр тревоги поступали и другие звонки о подозрительном мужчине.
В 20.49 полицейские остановили автобус на остановке "Винеэри". В автобусе был задержан 34-летний мужчина, у которого был найден складной нож. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в отделение полиции. Мужчина был трезв.
В связи со случившимся было начато уголовное производство и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.
По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийта, полиция моментально реагирует на события связанные с оружие в общественный местах. "В свете происходящего в мире такие инциденты заставляют тревожиться. Наш приоритет - быстро отреагировать, чтобы исключить опасность для окружающих людей".
Саарнийт поблагодарил людей, которые позвонили по номеру 112, а также призвал всегда сообщать о подобных случаях. "Не беспокойтесь о том, звонил ли кто-то уже до вас. Звоните всегда и дайте как можно больше информации о передвижениях человека и его внешности. Так стражи правопорядка смогут быстро среагировать и по возможности предотвратить опасность, как было сделано в понедельник на площади Вабадузе".