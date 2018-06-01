Полиция получила сообщение о звонке в Центр тревоги в 20.45. По словам звонившего, на площади Вабадузе передвигался мужчина, в руках у которого был нож. Звонивший рассказал, как мужчина встал на колени и кричал что-то, показывая людям нож. По словам очевидца, мужчина вел себя странно, будто был пьян. Тем временем в Центр тревоги поступали и другие звонки о подозрительном мужчине.

В 20.49 полицейские остановили автобус на остановке "Винеэри". В автобусе был задержан 34-летний мужчина, у которого был найден складной нож. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в отделение полиции. Мужчина был трезв.

В связи со случившимся было начато уголовное производство и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийта, полиция моментально реагирует на события связанные с оружие в общественный местах. "В свете происходящего в мире такие инциденты заставляют тревожиться. Наш приоритет - быстро отреагировать, чтобы исключить опасность для окружающих людей".