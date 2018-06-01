С 1 июня в Эстонии запрещен алкогольный happy hour

С 1 июня в Эстонии полностью запрещена наружная реклама алкоголя, а также его реклама в соцсетях (кроме аккаунтов и веб-сайтов производителей алкоголя), пишет Rus.ERR.

В рекламе алкогольных напитков на телевидении, радио и в периодических изданиях теперь можно давать только нейтральную информацию об основных качествах продукта, которая должна касаться непосредственно продукта.

В барах, кафе и ресторанах запрещено в определенные часы предлагать алкоголь по сниженным ценам (happy hour).