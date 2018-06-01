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С 1 июня в Эстонии запрещен алкогольный happy hour

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Алкоголь.

ФОТО: Margus Ansu

В пятницу вступили в силу принятые в конце прошлого года поправки к Закону о рекламе, которые вводят дополнительные ограничения на рекламу алкогольной продукции.

С 1 июня в Эстонии полностью запрещена наружная реклама алкоголя, а также его реклама в соцсетях (кроме аккаунтов и веб-сайтов производителей алкоголя), пишет Rus.ERR.

В рекламе алкогольных напитков на телевидении, радио и в периодических изданиях теперь можно давать только нейтральную информацию об основных качествах продукта, которая должна касаться непосредственно продукта. 

В барах, кафе и ресторанах запрещено в определенные часы предлагать алкоголь по сниженным ценам (happy hour).

Штраф для юридических лиц за нарушение этих требований составит 50 000 евро.

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