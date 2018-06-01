Подробности громкого дела об убийстве в Таллинне: почему зарезавший мужчину человек остался на свободе?

Харьюский уездный суд в среду, 30 мая, оправдал 53-летнюю Светлану, которую обвинили в убийстве спутника жизни в квартире одного из домов на улице Валдеку в Таллинне. Postimees решил узнать, почему в расследовании по делу о совершенном в октябре прошло года убийстве не смогли собрать ни одного доказательства.
Обвиненная в убийстве сожителя 53-летняя Светлана позавчера была признана невиновной и освобождена из-под стражи в зале суда. Ее сожителя 44-летнего Валерия чуть было не сожгли в крематории осенью прошлого года, пока работник похоронного бюро не обнаружил, что мужчина погиб от ножевого ранения в область сонной артерии.
Центр тревоги: передали информацию об убийстве
Пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент сказал, что они получили два телефонных звонка об этом происшествии. В первом звонке, на который отреагировала скорая помощь, разговора о возможном убийстве не было.
22 октября в 8.40 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что на улице Вальдеку в квартире умер мужчина. На вопросы оператора звонивший ответил, что «женщина проснулась и увидела мужчину мертвым». Полученное сообщение было передано скорой помощи.
«Эксперты Центра тревоги проверили производство и реакцию на звонок и не обнаружили там недочетов. В данном звонке не говорили, что речь может идти об убийстве. Но о возможном убийстве речь шла во втором звонке, о дальнейших действиях по которому следует спросить уже у полиции», - добавил Леэсмент.
23 октября в 17.10 по номеру 112 позвонила женщина, которая сообщила, что в доме на улице Вальдеку (по тому же адресу, с которого днем ранее поступал звонок) было совершенно убийство и мужчина был доставлен в морг. Звонившей была соседка, по словам которой, жители дома знают обо всем, что там происходит.
Полученная информация была зарегистрирована и передана в полицию. Проверявшие принятие, сохранение и передачу информации эксперты также не обнаружили тут недочетов. Все происходило в соответствие с правилами. Поскольку речь шла о предположениях звонившей и сама она не видела убийства, сообщение было зарегистрировано как информационное сообщение.
Полиция: скорая помощь не увидела признаков насильственной смерти
Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм сказал, что полиция не прибыла на место событий 22 октября, поскольку побывавшая там бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, ничто не указывало на преступление и не возникли подозрения, что погибший был убит.
«По словам работников скорой помощи, квартира был чистой и в небольшом количестве кровь была вина на полу возле головы трупа. Отсутствовали какие-либо намеки на насильственную смерть. Также в этот день в поступившем звонке не было никаких намеков на убийство. В таким ситуациях полицию не отправляют на вызов», - говорит Кумм.
Позже в ходе производства выяснилось, что к приезду скорой помощи квартиры была вымыта, окровавленная одежда была закинута в стиральную машину, а окровавленные одеяла, подушки и простыни спрятаны в шкаф.
На следующий день в Центр тревоги поступил звонок, в котором женщина говорила о трупе на улице Вальдеку. «Звонившая была пьяна, ее рассказ был спутан. На минуту в словах женщины упоминалось слово «убийство», позже он отказалась от этого высказывания и говорила о трупе, который увезли», - рассказывает Кумм.
Полиция проверила адрес и выяснила, что речь идет о доме, в котором скорая помощь днем ранее констатировала смерть. С этого номера и ранее поступали спутанные звонки и вызовы. Информация об этом зафиксирована в базе данных.
24 октября утром следователи службы по борьбе спреступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры взялись за изучение сводки за сутки. По словам Кумма, сотрудники уже годами ежедневно просматривают сводки за прошедшие сутки, чтобы ни одна подозрительная смерть не осталась без внимания.
В ходе этого просматриваются и звонки о помощи, при необходимости запрашивается дополнительная информация у скорой помощи. «Следователи прослушали об звонка и запросили у скорой помощи карточку, которая подтвердила — на теле отсутствует признаки насильственной смерти», - говорит Кумм.
24 октября после полудня из похоронного бюро поступила информация, что на привезенном в морг теле обнаружена колотая рана. Следственная группа тут же выехала на место. «За три дня очевидно место событий видоизменилось, но в квартире был проведен основательный осмотр. В том числе следователи нашли нож с ДНК подозреваемой и другие доказательства, в том числе окровавленную одежду», - говорит Кумм.
«В ходе уголовного производства проверили несколько версий, собрали доказательства, заказали экспертизу и окончательно убедились в отношении подозреваемой. Следователь в одном протоколе случайно допустил ошибку в дате, но мы не считаем это важным нарушение производственных норм», - продолжает Кумм.
По его словам, действия полиции в данном случае были компетентными. «Полиция доверяет поступающей от медиков информации. Неразумно, чтобы полиция проверяла каждую зафиксированную скорой помощью смерть. Скорая помощь — наш надежный партнер. Верим, что они основательно анализируют происходящее и делают необходимые выводы», - сказал Кумм.
Скорая помощь: рана на шее не кровоточила
Данные работниками скорой помощи показания говорят, что человек был в такой позе, что рана на шее была зажата, поэтому и не кровоточила. Тело окостенело, поэтому при его передвижении поза головы и шеи не изменялась и кровь не шла. Также в квартире отсутствовали какие-либо признаки насильственной смерти.
Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что в отношении того, что точно делала на месте скорая помощь и что было не сделано, они выясняют в ходе своего расследования. В то же время он отметил, что обычно причину смерти скорая помощь не устанавливает — решение об этом принимает семейный врач.
Адлас добавил, что 6 февраля прошло общее совещание Таллиннской скорой помощи и Пыхьяской префектуры, в рамках которого договорились о курсах. Сотрудники криминальной полиции и судмедэксперты проведут для медиков скорой помощи курсы по обнаружению возможного преступления.
Департамент здоровья начал производство
В Департаменте здоровья сказали Postimees, что они не могут сейчас комментировать эту тему, поскольку у них нет данных о произошедшим, но департамент начал производство.
Семейный врач не назначил вскрытия и убитый был отправлен в крематорий, хотя причина смерти не была установлена.
Окружной прокурор Диана Хелила сказала, что ознакомиться с обоснования суда и после этого решит, обращаться ли в окружной суд или нет. «На данный момент считаем, что прокуратура должна дальше обжаловать решение суда», - отметила она.