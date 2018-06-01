Подробности громкого дела об убийстве в Таллинне: почему зарезавший мужчину человек остался на свободе?

Полиция проверила адрес и выяснила, что речь идет о доме, в котором скорая помощь днем ранее констатировала смерть. С этого номера и ранее поступали спутанные звонки и вызовы. Информация об этом зафиксирована в базе данных.

24 октября утром следователи службы по борьбе спреступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры взялись за изучение сводки за сутки. По словам Кумма, сотрудники уже годами ежедневно просматривают сводки за прошедшие сутки, чтобы ни одна подозрительная смерть не осталась без внимания.

В ходе этого просматриваются и звонки о помощи, при необходимости запрашивается дополнительная информация у скорой помощи. «Следователи прослушали об звонка и запросили у скорой помощи карточку, которая подтвердила — на теле отсутствует признаки насильственной смерти», - говорит Кумм.

24 октября после полудня из похоронного бюро поступила информация, что на привезенном в морг теле обнаружена колотая рана. Следственная группа тут же выехала на место. «За три дня очевидно место событий видоизменилось, но в квартире был проведен основательный осмотр. В том числе следователи нашли нож с ДНК подозреваемой и другие доказательства, в том числе окровавленную одежду», - говорит Кумм.

«В ходе уголовного производства проверили несколько версий, собрали доказательства, заказали экспертизу и окончательно убедились в отношении подозреваемой. Следователь в одном протоколе случайно допустил ошибку в дате, но мы не считаем это важным нарушение производственных норм», - продолжает Кумм.

По его словам, действия полиции в данном случае были компетентными. «Полиция доверяет поступающей от медиков информации. Неразумно, чтобы полиция проверяла каждую зафиксированную скорой помощью смерть. Скорая помощь — наш надежный партнер. Верим, что они основательно анализируют происходящее и делают необходимые выводы», - сказал Кумм.

Скорая помощь: рана на шее не кровоточила

Данные работниками скорой помощи показания говорят, что человек был в такой позе, что рана на шее была зажата, поэтому и не кровоточила. Тело окостенело, поэтому при его передвижении поза головы и шеи не изменялась и кровь не шла. Также в квартире отсутствовали какие-либо признаки насильственной смерти.

Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что в отношении того, что точно делала на месте скорая помощь и что было не сделано, они выясняют в ходе своего расследования. В то же время он отметил, что обычно причину смерти скорая помощь не устанавливает — решение об этом принимает семейный врач.

Адлас добавил, что 6 февраля прошло общее совещание Таллиннской скорой помощи и Пыхьяской префектуры, в рамках которого договорились о курсах. Сотрудники криминальной полиции и судмедэксперты проведут для медиков скорой помощи курсы по обнаружению возможного преступления.

Департамент здоровья начал производство

В Департаменте здоровья сказали Postimees, что они не могут сейчас комментировать эту тему, поскольку у них нет данных о произошедшим, но департамент начал производство.

Семейный врач не назначил вскрытия и убитый был отправлен в крематорий, хотя причина смерти не была установлена.